NUEVO ATROPELLO DEL SECRETARIADO NACIONAL DE LA UATRE A LAS SECCIONALES DEL PAÍS

-COMUNICADO-
En el día de la fecha, alrededor de las 10hs, autores ajenos a la organización se presentaron en la Seccional n°10 de la ciudad de Necochea, con el fin de querer interponer a un normalizador, por orden y atropello del actual Secretariado nacional de la UATRE.
ENCABEZADO POR JOSE ANTONIO VOYTENCO COMO SECRETARIO GENERAL NACIONAL. CABE DESCATAR QUE EL AÑO PASADO SE LLEVARON ADELANTE LAS ELECCIONES EN CADA SECCIONAL DEL PAIS, Y POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA DE LA UATRE, SE VIVIERON DE MANERA VIOLETA, FRAUDULENTA Y CON ESTE MISMO MODUS OPERANDI, DE ENVIAR A UN ESCRIBANO CON UN ABOGADO CONTRATADO POR JOSE VOYTENCO Y EN COMPLICIDAD CON LOS DELEGADOS Y SUBDELEGADOS QUE NOMBRO EN EL AÑO 2022.
DE ESTA MANERA EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y EN DISTINTAS PARTES DEL PAIS, LAS SECCIONALES FUERON CERRADAS O USURPADAS DE FORMA FRAUDULENTA POR PERSONAS POLITICAMENTE ALLEGADAS AL VOYTENCO Y SUS COMPAÑEROS DEL SECRETARIADO NACIONAL, DEJANDO DE ESTA MANERA A MILES DE TRABAJADORES RURALES SIN REPRESENTATIVIDAD GREMIAL, Y CIENTO DE FAMILIAS SIN TRABAJO, CON PERSECURCIONES VIOLENTAS Y DEMOSTRANDO EL ABUSO DE PODER. EN EL CASO PARTICULAR DE LA SECCIONAL DE NECOCHEA CUENTA CON UNA BOLSA DE TRABAJO QUE REPRESENTAN A MAS A 400 TRABAJARORES, EL PASADO 7 DE OCTUBRE VOYTENCO ENVIO AL LUGAR A DONDE SE LLEVARIAN LAS ELECCIONES A PERSONAS QUE HABRIAN TENIDO ALGUNA CAMPENZACION ECONOMICA PARA PRESENTARSE EN EL LUGAR E INTENTAR DAR POR GANADA DICHA ELECCION SECCIONAL, PERO FUE EDUARDO MEJO DAVICO QUIEN JUNTO A SU COMISION ADMINISTRATIVA Y CON EL RESPALDO DE MAS DE 400 TRABAJADORES AUTOCONVOCADOS NO PERMITIERON QUE SE LLEVE ADELANTE ESTE ATROPELLO.
HOY NUEVAMENTE VUELVE A SUCEDER ESTE HECHO TAN REPUDIABLE, DONDE NUEVAMENTE DEJA EN CLARO EL ABUSO DE PODER POR PARTE DEL SECRETARIADO NACIONAL DE UATRE Y LA COBARDIA DE NO DEJAR LLEVAR ADELANTE A LA ELECCION SOLICITADA EN SECRETARIA DE TRABAJO, LA CUAL TANTO NECOCHEA COMO OTRAS LOCALIDADES NO TUVIERON RESPUESTA AUN, Y SUCEDEN ESTE TIPO DE COSAS.
DEBIDO A LA VOLUTAD DE LOS TRBAJADORES RURALES AUTOCONVOCADOS DE LA CIUDAD DE NECOCHEA, DONDE RESPALDAN LEALMENTE A EDUARDO “MEJO”DAVICO Y LA COMISION ADMINITRATIVA, LOS MISMOS SE ENCARGARON DE LLEVAR ADELANTE UNA JORNADA EL DIA 25 DE AGOSTO, CON EL FIN DE PODER CELEBRAR EL DIA DEL NIÑO, LA CUAL TUVO GRAN REPERCUCION PORQUE DAVICO LOGRO CONVOCAR A MAS DE 3000 PERSONAS, COMO TAMBIEN REALIZO LA ENTREGA DE DOS IMPRESORAS PARA LA DELEGACION DE OSPRERA DE NECOCHEA, DICHA OBRA SOCIAL QUE SE ENCUENTRA INTERVENIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD.
POR LO VISTO HACER LAS COSAS EN VIRTUD DE LOS TRABAJADORES RURALES NO ES LO QUE PRETENDE EL ACTUAL SECRETARIADO NACIONAL DE UATRE.