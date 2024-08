Bajo el lema “Catequista, discípulo y testigo de oración”, se llevó a cabo el Encuentro diocesano de catequistas 2024, en el Jardín de infantes, Capilla y Merendero San Juan Bautista; ciudad de Dolores.

A la hora 9:30 comenzó la jornada con la acreditación y recepción de los más de 140 participantes; para luego pasar a la explicación de la jornada a cargo de Valeria y las palabras de bienvenida de Monseñor Juan Ignacio Liébana.

La tarea, por la mañana, se dividió en dos bloques: “La oración en la vida del catequista” y “La oración transmitida a los niños en los encuentros de catequesis”.

Almuerzo de camaradería fraterna y por la tarde, se trató el último bloque, en donde se adentraron en la realidad catequística de cada zona, sus fortalezas y dificultades.

Recordemos que fue un encuentro de catequesis, quiere decir: catequesis escolar o institucional, catequistas parroquiales. animadoras de la IAM (Infancia y Adolescencia Misionera) y hermanos del Grupo Renova+ (Red global de laicos misioneros – Iglesia en Salida)

Con la celebración de la Santa Misa, presidida por Monseñor Juan Ignacio y concelebrada por los sacerdotes que participaron del encuentro, culminó una jornada linda e intensa.

Gracias a toda la Unidad Pastoral San Juan Bautista, y a los que colaboraron para que este haya salido, como salió.

Señor: “Hazme verdadero educador de la fe, atento a la voz de tu Palabra, amigo sincero y leal de los demás, especialmente de mis compañeros catequistas. Que sea el Espíritu Santo quien conduzca mi vida para que no deje de buscarte y quererte; para que no me venza la pereza y el egoísmo, para combatir la tristeza. Amén.

Agradecemos por las imágenes a Laura Dufur y a Sonia Augusto (fotos e informe).