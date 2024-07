Kicillof adjudicó a una “venganza” de Milei la decisión de que la planta de GNL se haga en Río Negro

El Gobernador responsabilizó al presidente de la decisión tomada por el directorio de YPF. La inversión se iba a hacer en Bahía Blanca y ahora será en Punta Colorada (Río Negro).

El gobernador bonaerense Axel Kicillof calificó como “capricho ideológico” y un “delirio” del presidente Javier Milei la decisión de YPF de instalar la planta gas natural licuado (GNL) que se produce en Vaca Muerta en Punta Colorada (en la provincia de Río Negro) y no en Bahía Blanca (Buenos Aires) como se había establecido originalmente. Y aseguró que esa decisión del Gobierno libertario no tiene nada que ver con la no adhesión de la Provincia al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) nacional.

Acompañado por algunos de sus ministros, el mandatario bonaerense brindó este miércoles una conferencia de prensa en la Gobernación para referirse al conflicto de la planta de GNL y desmentir las versiones que indicaban que la falta de adhesión al RIGI era la condición casi necesaria para poder lograr que la petrolera estatal optara por Bahía Blanca para la inversión de 30 mil millones de dólares.

“Estamos ante un hecho de enorme gravedad, una irresponsabilidad del Presidente, que como resultado de un capricho ideológico está poniendo en riesgo un proyecto en el que estamos trabajando hace 10 años”, sostuvo Kicillof. Y agregó: “Es una venganza de Milei porque no soporta haber perdido la elección, porque la Provincia no lo acompaña con sus ideas de manera mayoritaria”.

Para fundamentar su lectura del hecho, el gobernador aseguró que “si la empresa entra el RIGI nacional, obtiene los beneficios impositivos, jurídicos, asociados a la disponibilidad de los recursos y divisas, más allá de que la provincia adhiera o no”. Y agregó que la adhesión de las provincias al RIGI “es marginal en las decisiones de las empresas”, ya que los beneficios que pueden otorgar los distritos son mínimos (impuestos provinciales) en relación a la inversión.

Asimismo, recordó que Milei deseaba el traslado del proyecto de la planta de GNL por “una ideología que me atribuye”, al calificarlo de socialista o comunista. “Es un delirio del Presidente, que usa estos adjetivos con cualquiera que no esté de acuerdo con él. Yo sería comunista igual que Rodríguez Larreta, Macri y López Murphy”, apuntó.

Y agregó: “No tiene ningún asidero, son raptos, enojos con los que no piensan igual que él. Mi ideología es bien conocida: son peronista, creo en la justicia social, la independencia económica y la soberanía política”.

La conversación con el CEO de YPF

Según el gobernador, la decisión afecta un proyecto en el que “estamos trabajando hace diez años personalmente”, ya que, dijo, todo empezó con la recuperación de YPF en el Gobierno de Cristina Fernández.

“En el hito 2022, se anuncia esta inversión en Bahía Blanca. En febrero de 2023, por nota, YPF reserva los terrenos del puerto. Se había trabajado en la provincia, en el municipio, con los directivos de la empresa y la empresa Petronas. Hubo interesados en esos terrenos y no se los dimos porque estaban reservados. Es un perjuicio para la provincia y para el puerto. En marzo de 2023, tuve una reunión con el CEO de YPF y de Petronas. Hemos trabajado muchísimo”, reconstruyó.

“¿Qué cambia? Que gana la elección Milei y, como venganza y en medio de insultos, da la orden que no se realice la inversión en la provincia de Buenos Aires. Eso es todo, y no tiene nada que ver con el RIGI”, remató.

En ese marco, Kicillof indicó que los directivos de YPF, a pesar de ser una empresa de participación privada, actúan bajo la influencia del gobierno nacional por instrucción del Presidente. En concreto, reveló una conversación telefónica con el CEO de YPF, Horacio Marín, quien le habría asegurado que la decisión de cambio de localización de la planta de GNL se tomó basada en “estudios económicos y técnicos”, y no porque el gobierno bonaerense evitó adherir al régimen especial.

“Marín me dijo que la decisión no tiene nada que ver con el RIGI provincial. Hicieron unos estudios, que habíamos quedado que a mediados de agosto iban a estar los resultados, e intempestivamente votaron este cambio sin tener nada que ver con el RIGI. Dada la gravedad del tema, espero y exijo que ratifique públicamente lo que me expresó en privado”, sostuvo, e instó: “Vayan a preguntarle al CEO de YPF”.