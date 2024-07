Las ventas minoristas siguen para abajo y en el primer semestre cayeron 17,2%

Así lo informó CAME, que aclaró que en términos desestacionalizados hubo un pequeño repunte con respecto al mes anterior.

Las ventas minoristas de las pymes no paran de caer: en junio el dato negativo llegó a 21,9% en comparación con el mismo mes del año pasado, y en el primer semestre del año acumulan un retroceso de 17,2%. La única cifra positiva es si se compara con el mes anterior, ya que crecieron 1,2%.

“Si bien los comercios están más aliviados por la mayor estabilidad en las listas que reciben, la dinámica de las ventas que no despuntan preocupa. No hubo ningún rubro que haya escapado a la tendencia general”, indica el informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

“El Día del Padre ayudó a repuntar los productos vinculados a esa fecha, pero esto sólo se dio en los días previos. No hubo venta posterior, como habitualmente sucede”, indicó el informe.

“La gente buscó comprar en cuotas, con mucha demanda del programa Cuota Simple. En Alimentos y bebidas, los comercios indicaron que la caída del consumo se debió a que mucha gente se volcó a los mercados mayoristas en la búsqueda de mejores precios”, sostuvo.

El mes pasado, “los siete rubros registraron caídas interanuales en sus ventas. Las mayores retracciones anuales se detectaron en Perfumerías (-42%) y Farmacias (-32,8%)”.

En particular, en Alimentos y bebidas, “las ventas bajaron 26,6% anual en junio, a precios constantes y acumulan una caída de 21,8% en el primer semestre del año frente al mismo período de 2023″.

“En la comparación intermensual subieron 1,8%. La gente compra menos cantidades, muy selectivamente, se remite a los productos necesarios, cambia primeras marcas por segundas y terceras, y aprovecha las ofertas en todo lo posible”.

En el caso de bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles, “las ventas bajaron 24,7% anual en junio, a precios constantes, y acumulan una caída de 17,8% en los primeros seis meses del año frente al mismo período de 2023″. Y añadió: “En la comparación intermensual se retrajeron 0,4%. Las ventas de este rubro tuvieron uno de los peores meses del año, con poca gente consultando, incluso en la semana del Día del Padre”.

“Se vendieron productos económicos y en comercios que dieron disponibilidad de cuotas. En el resto, sólo salieron bienes muy baratos, con precios promedio menores a los 10 mil pesos”, agregó CAME. En cuanto al calzado y marroquinería, “las ventas cayeron 20,7% anual en junio, a precios constantes, y acumulan una baja de 12,1% en el primer semestre del año frente al mismo período de 2023. En la comparación intermensual crecieron 1,3%”.

“El Día del Padre generó mejores ventas que en meses anteriores, y los precios más estables le dieron tranquilidad al comercio, pero la venta no se reactivó. Se vendió mejor el calzado deportivo y muy poco el calzado formal. En el rubro marroquinería los comercios señalaron que desapareció el comprador, con días de venta cero”, afirmó.

En el sector de farmacia, “las ventas descendieron 32,8% anual en junio, a precios constantes, y acumulan un desplome de 29,6% en los primeros seis meses del año frente al mismo período de 2023″.

En Perfumería, “las ventas cayeron 42% anual en junio, a precios constantes, y acumulan una baja de 32,5% en los primeros seis meses del año frente al mismo período de 2023. En la comparación intermensual, la merma fue de 0,3%”.

Respecto del rubro textil e indumentaria, “las ventas bajaron 0,9% anual en junio, a precios constantes, y acumulan un incremento de 4,9% en los primeros seis meses del año frente al mismo período de 2023. En la comparación intermensual subieron 0,7%”.