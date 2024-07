Una reconocida fábrica marplatense comenzará con suspensiones y temen despidos

Se trata de la firma de calefactores Eskabe. La situación se debe a una fuerte caída de ventas en medio de la recesión.

La fábrica de calefactores de Mar del Plata de la reconocida firma Eskabe avanzará con suspensiones ante una fuerte caída de ventas, según informó la comunicó la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) local.

“Estamos a punto de firmar las suspensiones que arrancarían la semana que viene por tres meses”, dijo el secretario general de la UOM Mar del Plata, José Luis Rocha.

Según informó el diario La Capital de la ciudad costera, el sindicalista confirmó que las suspensiones serían en julio, agosto y septiembre, y que irá saliendo el 30% del personal. La empresa cuenta con 120 trabajadores. “Ya está armado el cronograma, van a cobrar el 80% del bruto, con lo cual le quedaría en el bolsillo a los trabajadores el 100% del neto”, agregó el dirigente.

Rocha consideró que se trata de un acuerdo “favorable para los trabajadores”, pero que “como siempre decimos, lo malo es tener que hacer un acuerdo porque esto nos marca que la situación no está bien”. “Esperemos que esto se termine a fines de septiembre, y que no tengamos que seguir con las suspensiones, y que no sea grave y esto no se convierta en despidos”, deseó.

Rocha, quien además es el titular de la CGT Regional Mar del Plata, sostuvo que “la industria está planchada, y ya se empiezan a ver las consecuencias y las suspensiones”. “Tenemos algunas empresas que ya empezaron con despidos por goteo y algunas que están con intenciones de suspensiones que todavía estamos hablando”, contó.

La crisis industrial se profundizó en los últimos meses como consecuencia de la recesión y la caída del mercado interno que golpea a todo tipo de empresas con asiento en la provincia de Buenos Aires.