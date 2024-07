Emiten alerta amarilla por el frío en una treintena de localidades bonaerenses

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por temperaturas extremas por frío en varias localidades de la provincia de Buenos Aires.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció una alerta amarilla por temperaturas extremas por frío para una treintena de localidades bonaerenses.

Las temperaturas pueden ubicarse entre los 4 y 6 grados de mínima en las localidades bajo alerta. La alerta amarilla significa que estas temperaturas pueden tener un efecto leve a moderado en la salud. “Pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”, sostienen desde el SMN.

Este miércoles 3 de julio el alerta amarilla rige para las siguientes localidades: La Plata, Berisso, Ensenada, Alberti, Bragado, Chivilcoy, General Viamonte, Nueve de Julio, Veinticinco de Mayo, General Las Heras, General Rodríguez, Luján, Marcos Paz, Mercedes, San Andrés de Giles, Suipacha, Campana, Exaltación de la Cruz, San Antonio de Areco, Zárate, Escobar, San Fernando, San Isidro y Tigre.

También para Vicente López, San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Moreno, Morón, Pilar, San Miguel y Tres de Febrero.

Además, el SMN emitió una serie de recomendaciones para estos días de alerta amarilla por temperaturas extremas:

-Evitar exponerse por tiempo prolongado al frío en exteriores. De salir, abrigarse con muchas capas de ropa liviana.

-Generar más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).

-Mantener la casa calefaccionada de forma segura.

-Evitar los cambios bruscos de temperatura, ya que pueden provocar enfermedades del sistema respiratorio.

-Tomar mucho líquido y evitar el consumo de bebidas alcohólicas.

-En caso de verse afectado por el frío, no automedicarse, consultar con un médico o dirigirse al centro de salud más cercano.

-De tener medicación recetada mantener el plan de acción actualizado.

-No fumar en ambientes cerrados.

-Prestar especial atención a los niños y niñas, a las personas mayores y aquellas con enfermedades crónicas.