El Gobierno minimizó la tensión en los mercados y volvió a negar una devaluación

El vocero presidencial, Manuel Adorni, fue consultado sobre la suba del dólar blue, y sostuvo que este proceso “no interfiere en el plan ni en el camino que estamos haciendo”.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, minimizó la tensión en los mercados y la suba en la cotización del dólar blue, e insistió: “No vamos a devaluar, no nos vamos a mover de lo que anunció Caputo”.

En su habitual conferencia de prensa sostuvo que “lo que opinen, no interfiere en nuestro camino: el equilibrio de las cuentas públicas está garantizado”. Y amplió: “Está garantizado el déficit cero, la emisión cero; no vamos a devaluar, no nos vamos a correr”.

“Cuando anunciamos el déficit cero, el dólar también pegó un salto. Creo que llegó hasta los 1300 pesos, y cuando esos descreídos nos creyeron, el dólar se terminó acomodando. Y hoy lo que anunciamos fue la emisión cero. Es probable que algunos que no creen entiendan que el valor del dólar tenga que estar por encima que lo que estaba el viernes o ayer. Lo que opinen este grupo de personas no interfiere en nuestro plan, en nuestro camino y en lo que estamos haciendo”, afirmó el funcionario nacional.

En esta línea, expresó: “Se está generando confusión en algo donde no lo hay. El camino es claro, la convicción es firme y sabemos lo que vamos haciendo a cada paso. Con el Gobierno anterior el riesgo país llegó a 2900 puntos. Ahora esos mismos cuestionan el nivel del riesgo país de estos días que, por supuesto, está explicado en un 100% por lo que ellos dejaron”.

En la jornada de hoy, la apertura de los mercados marcó una nueva suba del dólar libre, de $15 pesos, lo que representa un nuevo récord. Así cotiza a $1.390 para la compra y $1.420 para la venta y la brecha alcanza el 55,19%, la mayor desde la devaluación de diciembre, inicio de la era Milei.

Por otro lado, el vocero presidencial adelantó que la semana que viene habría “novedades” con relación a la promulgación de la Ley Bases y el paquete fiscal que aprobó el Congreso la semana pasada.