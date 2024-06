Milei puso en duda la continuidad del bono y las jubilaciones podrían caer un 22%

El Presidente insistió en el que el adicional cuya última edición ascendió a $ 70.000 se replicará según los resultados que arrojen los balances fiscales.

El presidente Javier Milei puso en duda la continuidad del pago del bono para jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y dijo que se seguirá efectivizado “sólo en función de cómo vienen los números fiscales”.

No obstante, según publicó el diario La Nación, desde el Ministerio de Economía aclararon que sí se abonará en julio desde el día 8, cuando comienza el calendario de pagos.

Cabe señalar que si no se pagara el refuerzo, el monto percibido por quienes tienen el haber mínimo caería nominalmente más de 22%.

“El bono es discrecional y nosotros tenemos que ser serios” por eso “sólo va a haber bonos en función de cómo viene la situación y los números fiscales”, indicó el mandatario en diálogo con LN+.

“Depende de los números fiscales. Nosotros no vamos a engañar a la gente. No vamos a mentirle dándole cosas que no hay y después eso terminaba siendo emisión monetaria con un efecto agregado mucho peor”, insistió el jefe de Estado.

Días atrás Milei había confirmado la interrupción del superávit fiscal obtenido meses previos como consecuencia del pago del aguinaldo de los empleados públicos y los jubilados.

“Junio va a dar déficit por una cuestión de estacionalidad, por el pago de los aguinaldos, pero cuando se tome el semestre, dará positivo. Con todo el superávit que hemos acumulado, en el semestre vamos a estar muy arriba”, puntualizó en una entrevista con TN.