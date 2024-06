Diputados: obtuvo dictamen el paquete fiscal, con insistencia sobre Ganancias y Bienes Personales

Con apoyo de la oposición dialoguista, La Libertad Avanza firmó el despacho que irá al recinto el próximo jueves. Desde UP advirtieron que la norma puede terminar en la Justicia. También se propone insistir con un artículo para que el Ejecutivo revise exenciones impositivas.

Con apoyo de la oposición dialoguista, La Libertad Avanza logró en la Cámara de Diputados el dictamen de mayoría del proyecto de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes, más conocido como paquete fiscal, con la insistencia sobre la restitución del impuesto a las Ganancias y los cambios en Bienes Personales. Fue durante una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el oficialista José Luis Espert, que se llevó a cabo luego del plenario que despachó la ley de Bases con los cambios del Senado.

En línea con lo pedido por el Poder Ejecutivo y un conjunto de gobernadores, interesados en recuperar fondos coparticipables, se buscará volver a incorporar dos capítulos de la versión de la ley que salió de la Cámara baja el pasado 30 de abril.

Por un lado, se trata de la vuelta del impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría: pagarían trabajadores solteros a partir de los 1,8 millones de pesos y casados con hijos desde los 2,2 millones. Por el otro, el tramo del proyecto referido a los cambios en Bienes Personales: una suba del mínimo no imponible de 27 millones de pesos a 100 millones, una reducción de las alícuotas y un aumento del monto de la vivienda exenta, entre otros puntos.

Además, el dictamen indica que se intentará insistir con el artículo 111 (del texto de la media sanción), que instaba al Poder Ejecutivo a que en un plazo de 60 días de sancionada la ley envíe al Congreso un proyecto tendiente a incrementar los recursos hasta un 2% del PBI “mediante la supresión o modificación de exenciones tributarias, beneficios impositivos o cualquier otro gasto tributario”. Si bien este artículo se cayó en el Senado por los dos tercios de los votos -por lo tanto requiere esa misma mayoría para ser reincorporado-, los diputados de la Coalición Cívica pujaron para volver a votarlo, con el objetivo de fijar su postura sobre el tema e insistir respecto al régimen especial del que goza la provincia de Tierra del Fuego.

En el despacho, que reunió 27 firmas a favor -con cuatro disidencias parciales de Juan Manuel López (CC), Mariela Coletta (UCR), Lisandro Nieri (UCR) y Martín Tetaz (UCR)-, se prevé que todos los demás cambios introducidos por la Cámara alta -muchos de ellos en el capítulo del blanqueo-, se aceptarán.

En el comienzo del debate, el jefe de bancada oficialista, Gabriel Bornoroni, mencionó brevemente los objetivos de la reunión: “Hay dos posibilidades, aceptar o rechazar el texto del Senado”. “Creemos que la versión que aprobamos en Diputados debe tener vigencia y tenemos que insistir con Ganancias, Bienes Personales y el artículo 111”, resumió el cordobés.

También desde LLA, el salteño Julio Moreno Ovalle defendió que lo que están “buscando es un equilibrio de las finanzas públicas. Se debe recurrir a los impuestos al saber que no podemos emitir dinero”. “Por lo menos hasta que empiece un proceso de reactivación y crecimiento de la economía, debemos insistir con los impuestos”, reiteró y consideró que la vuelta de Ganancias “va a beneficiar a todos los gobernadores que en este momento están suplicando que les aumente la coparticipación”.

El jefe de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, reiteró que no van a acompañar el blanqueo en la votación en particular en el recinto. En su intervención, defendió el regreso de la cuarta categoría de Ganancias y aclaró: “Se dijo que la alícuota es del 35%, pero la que pagarán los trabajadores es del 1%. No hay que asustar a la sociedad, hay que informar mejor”.

Luego, hizo un breve repaso sobre el artículo 81 de la Constitución Nacional y amplió la cuestión sobre la posibilidad de reflotar los capítulos rechazados en el Senado: “Se rechazó el artículo 111 del gasto tributario, pero tenemos el privilegio de conseguir el mismo número como cámara de origen para reflotarlo”. Entre ironías y cuestionamientos al Senado -y en particular al senador del Pro Luis Juez-, López consideró como “un privilegio de la Cámara de Diputados otorgado por la Constitución” el tener exclusividad en el ingreso de los proyectos que legislan en materia tributaria. En tal sentido, remarcó: “No se puede meter la Corte porque esto es constitucional” y reiteró su voto a favor del artículo 111 del paquete fiscal.

Finalmente, pidió que “haya dos tercios para revisar el gasto tributario el jueves”. “Los representantes de Tierra del Fuego no se enojen porque no es contra ustedes, pero su provincia es 0,33 de 4,75 (del gasto) y hay un montón de intereses”, lanzó y opinó que “tenemos que ser lo suficientemente valientes para mirarlos, hagamos el informe y votemos el artículo 111”.

Desde el Pro, la santafesina Germana Figueroa Casas señaló que la cuestión fiscal “es un tema integral” y “cuando se planifican medidas fiscales, como por ejemplo una exteriorización de activos, se necesita que haya una reforma fiscal, sino va a fracasar. Entonces, los que votaron en contra de Bienes Personales es porque quieren que fracase”. En ese sentido, dijo que si no se avanza con una cosa y sí contra, el blanqueo que se propone “se va a transformar en los blanqueos que hubo en años anteriores, que fueron a medida de algunos”.

“Si no votamos Ganancias estamos votando por un régimen que se basa en el impuesto inflacionario, que es el peor de los impuestos. Un país normal tiene un impuesto a la renta. Es la columna vertebral de un régimen tributario”, argumentó.

En contra de ambos proyectos, la diputada del Frente de Izquierda Romina del Plá aseveró que “el espíritu que recorre a ambas leyes y por lo cual hay que rechazarlas” es que tienen “una orientación completamente antiobrera, reaccionaria y una versión totalmente empeorada”. “La ley de Bases premia al trabajo no registrado”, criticó y sobre la vuelta de Ganancias enfatizó: “¡El salario no es ganancia! Ganancias tienen los bancos, las empresas, las mineras, las petroleras, los que invierten en la especulación financiera”. “A la burguesía se le reducen los impuestos y a los trabajadores se les restituyen”, expresó.

Desde Unión por la Patria, Juan Marino citó fallos judiciales que avalan la postura de la oposición respecto a las acusaciones que hicieron sobre declarar inconstitucional a la ley de Bases y al paquete fiscal. En primer lugar, habló de los cambios en el texto de medidas fiscales y cargó que “no se puede repetir sobre lo que ha sido rechazado por el Senado de la República y se considerará inconstitucional”.

A su vez, mencionó otros fallos y agregó que la ley de Bases está “lejos de cumplir con los estándares de la Corte Suprema de Justicia”, y remarcó que “se procederá a la judicialización de la misma”. “El Ejecutivo vino a generar un conflicto de poderes –con el DNU 70/2023 y la delegación de facultades- , la ley Bases es inconstitucional y la última palabra la tendrá la Corte Suprema de Justicia”, cerró.

Prórroga del programa de entrega voluntaria de armas

Durante la reunión, se pasó a la firma -sin debate- el dictamen del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que dispone la regularización de la tenencia de armas y la prórroga del programa de Entrega Voluntaria de Armas. El despacho reunió 26 firmas a favor. Ya había tenido aval en las comisiones de Legislación Penal y Seguridad Interior, por lo que quedó listo de ser tratado en el recinto.

Por un lado, la iniciativa dispone un plazo de 360 días para que quienes posean armas no autorizadas se presenten ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados. Se estima que cerca de 800 mil están en una situación irregular.

Por otra parte, se extiende hasta el 31 de diciembre de 2027 la entrega voluntaria de armas. La última prórroga se había votado en septiembre de 2022.