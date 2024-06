El Gobierno diseñó un nuevo sistema de acopio y reparto de bienes del Estado y lo anunció Sturzenegger

Se adoptará un “sistema de contratos contingentes”, cediendo la potestad del manejo de los bienes a entidades del sector privado.

Tras el escándalo por la retención de alimentos en galpones bajo la custodia del Ministerio de Capital Humano, el Gobierno anunció que se implementará un nuevo sistema para el acopio y reparto de recursos destinados a la ayuda social.

El encargado de diseñar el nuevo mecanismo y de anunciarlo en sus redes sociales a pedido del presidente Javier Milei, y de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, fue Federico Sturzenegger, asesor económico del mandatario. Según indicó a través de la red social X/Twitter, se adoptará un “sistema de contratos contingentes”, cediendo la potestad del manejo de los bienes a entidades del sector privado.

Tras calificar el sistema actual de acopio de alimentos como “ineficiente y caro”, Sturzenegger expresó que “en este sistema alternativo el objetivo de emergencias a cubrir se mantiene inalterado pero la ejecución cambia radicalmente”. Así, indicó que “en el nuevo sistema no se compran los bienes, sino que compra una ‘opción de compra’ de esos bienes (en jerga financiera es un call)”.

El gobierno provee ayuda en situaciones de emergencia. Pero lo hace mediante un sistema de acopio ineficiente y caro. ¿Existe un mejor sistema p/lograr el mismo objetivo? A pedido del presidente @JMilei y la Ministra Sandra Pettovello diseñamos un sistema alternativo. Abro hilo — Fede Sturzenegger (@fedesturze) June 2, 2024

El asesor de Milei aseveró que es “una idea muy sencilla”, en la que “el gobierno compra un seguro de entrega inmediata en la emergencia”. De este modo, “el sector privado usa toda su logística y capacidad de almacenamiento para proveer este stock y, como ese stock rota, los productos estarán siempre disponibles sin que el Estado tenga que tener inventarios o tener un solo depósito”.

Como el seguro del auto

Con intención de ser más gráfico en la presentación del nuevo sistema de acopio y distribución de alimentos, el economista hizo una comparación con la contratación de un seguro para el automóvil. “Que el Estado maneje el stock es como si yo en vez de comprar un seguro de mi auto decidiera tener en mi casa los repuestos por si tengo un accidente. Mucho más eficiente es tener un seguro que me provea esos repuestos cuando lo necesito”. En esa línea, abundó: “Si los tengo en casa necesito un lugar, los tengo que traer, se me pueden dañar, me los pueden robar, y si tienen fecha de vencimiento se me pueden vencer. Todos estos costos se evitan o serán muy inferiores con un contrato contingente”.

Para cerrar el anuncio, Sturzenegger defendió a Pettovello y a la gestión del gobierno en materia de ayuda social. “Una cosa es proveer ayuda a los más vulnerables y otra es usar esa ayuda para sostener una red de negocios privados. Esto último es lo que la Ministra Pettovello ha ido descubriendo durante su gestión y por eso los ataques”, precisó Sturzenegger, y resumió: “La migración a un sistema de contratos contingentes barrerá con otro más de los mecanismos con los cuales el sistema político ha lucrado con la pobreza, claro está, hasta la llegada de Javier Milei a la Presidencia”.