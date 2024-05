Mario Grinman (Comercio), Adelmo Gabbi (Bolsa de Comercio), Gustavo Weiss (Construcción), Javier Bolzico (bancos), Daniel Funes de Rioja (UIA) y Nicolás PBettina Bulgheroni tomó a Karina Milei de la mano y la sentó en la mesa principal a la que se sumaron Eduardo Eurnekian, Alejandro Bulgheroni, Miguel Angel Rodríguez, Alfredo Gusmán, Roberto Planes y Diego la Torre. A Mario Montoto lo sentaron en la punta al lado del ministro de Defensa, Luis Petri. A Diana, Mondino al frente de Hugo Eurnekian; a Santiago Bausili, jefe del Central, cerca de Alejandro Simón de Sancor Seguros y en otra punta al ministro del Interior, Guillermo Francos. Todos querían estar cerca del nuevo poder. En otras mesas, como la convocada por el grupo Werthein, estaba el secretario de Trabajo, el ex Techint Julio Cordero.ino (Rural). Alberto Grimoldi, Cristiano Rattazzi, Luis Galli, Máximo Bomchil, por citar algunos, coincidían en el mensaje que les dejó el Presidente:

“Este es el dólar con el que tenemos que manejarnos, la apertura del cepo va a tardar”, deslizaban. Marino Alejandro Cid Aparicio de la Sociedad Rural Argentina, presente en el almuerzo, nos relató sobre la promesa de Milei respecto a eliminar las retenciones. Ello sucedería luego de tener que dejar de emitir para pagar las Lequid hoy pases y los puts. No se va a devaluar como piden muchos industriales y analistas porque el ancla monetaria es no emitir pesos y no el valor del dólar oficial.