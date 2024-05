El Gobierno confirmó que otorgará un nuevo bono a los jubilados en junio

Lo confirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa.

El Gobierno nacional confirmó que otorgará un nuevo bono a los jubilados, según lo confirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa.

“El objetivo es que el jubilado no pierda más poder adquisitivo”, dijo Adorni. De esta manera, el Poder Ejecutivo busca repetir la implementación de un ingreso complementario para los jubilados. No obstante, el vocero no dio detalles de la fecha en la que los beneficiarios recibirán el bono.

Con el aumento del 8,83%, los valores serían los siguientes: la jubilación y pensión mínima sube de $ 190.141,60 a $ 206.931,10. Con el bono, el ingreso total pasa de $ 260.931,10 a $ 276.931,10. Un incremento del 6,45%.

La PUAM de $ 152.113,28 pasa a $ 165.544,90. Con el bono, el total pasa de $ 222.113,28 a $ 235.544,90. Un incremento del 6,05%.

Por su parte, las Pensiones no contributivas pasan de $ 133.099,12 a $ 144.851,75. Con el bono, el ingreso sube de $ 203.099,12 a $ 214.851,75, lo que significa un aumento del 5,79%

Estas tres prestaciones -engloban a más de 5 millones de beneficiarios- recibieron el mes pasado el bono de $ 70.000, que se mantendrá sin cambios. Así, se sigue licuando el valor del bono y sus ingresos se ajustarán por debajo de la inflación.

El anuncio tuvo lugar el mismo día en el que se confirmó el nuevo valor de la movilidad jubilatoria, en el que también se anunció un aumento para junio a través del Boletín Oficial. De esta manera, se llega a la última instancia del proceso de transición para la nueva fórmula.