El radicalismo repudió “agravios” de Luis Juez contra su presidente

El partido centenario emitió un duro comunicado contra el jefe del bloque Pro del Senado, por haber emparentado reiteradamente a Martín Lousteau con el kirchnerismo.

No fue la primera vez que lo hizo, pero el senador nacional Luis Juez volvió a pegarle con fuerza a su par del radicalismo Martín Lousteau, a quien parece tener en la mira por sus posturas críticas al Gobierno nacional.

El jueves, en el transcurso de la reunión de la Comisión de Presupuesto del Senado, donde comenzó a debatirse el paquete fiscal, fue entrevistado por TN y al mencionársele la ausencia de los senadores de Unión por la Patria, el cordobés “atendió” al presidente del radicalismo, al decir que los kirchneristas “están bien representados… El senador Lousteau está actuando con un nivel de representación del Frente de Todos que por ahí asusta… Pero bueno, cada uno se hará cargo de su conducta o su propia inconducta”.

Luego agregó, ya sin mencionar directamente al senador por CABA, pero aludiéndolo claramente, que “el kirchnerismo no quiere la ley, va a hacer lo imposible. Y otros están en un término medio. Como no se animan a decirlo públicamente lo que van a tratar es de demorar para tratar que el presidente no llegue con esta ley al 25 de Mayo. Las cosas hay que decirlas como son, después que cada uno se haga cargo de su propia conducta o su propia inconducta. Hay algunos senadores claramente que no son del kirchnerios, ni el peronismo, que intentan de alguna manera tener algún nivel de presencia y no encuentran otra forma que no sea poniendo alguna chicana, algún palo en la rueda”.

Ya recientemente le había recomendado Juez a Lousteau hacerse “tuitero del presidente”, si es que quería ganar más, por lo que esta vez salió a contestarle directamente la Unión Cívica Radical, que repudió los “agravios” del titular del bloque Pro del Senado contra su presidente. “Luego de tres reuniones de comisión en las que Juez ni siquiera participó, solo habló para agredir al presidente de la UCR, que cumplió con su tarea como senador de la Nación, estudiando las leyes, haciendo preguntas a los funcionarios del Gobierno y proponiendo alternativas”, expresó la UCR a través de un comunicado.

En el mensaje difundido a través de las redes, el radicalismo recordó que “estamos frente a una ley que va a marcar los próximos años en la vida y las posibilidades de desarrollo de todos los argentinos. Merece ser debatida en profundidad. Contempla uno de los blanqueos más generosos de la historia para beneficiar a aquellos que no pagan impuestos, mientras implica un aumento de impuestos a la clase media”.

“Son iniciativas que no incluyen una recomposición para nuestros adultos mayores que vienen perdiendo poder adquisitivo desde hace meses, ni garantizan el funcionamiento a la educación universitaria”, agregó el partido centenario.

Por último, desde el partido radical rechazaron y advirtieron “las peligrosas maniobras de disciplinamiento que se intentan desde el oficialismo o sus aliados contra cualquier actor que, en cumplimiento de su tarea y rol asignado por la ciudadanía, manifiesta disidencias o preocupaciones sobre el impacto de la iniciativa parlamentaria en debate”.