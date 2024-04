Lo anunció el vocero, Manuel Adorni: “El Ministerio de Seguridad nos advirtió sobre ciertos riesgos que existen de que el Presidente siga volando en vuelos de línea o comerciales comunes”.

En medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente tras el ataque de Irán contra Israel, el Gobierno anunció que el presidente Javier Milei dejará de volar en aviones de línea por recomendación del Ministerio de Seguridad: “Hay ciertos riesgos”.

La medida fue anunciada este martes por el vocero Manuel Adorni. “El Ministerio de Seguridad nos advirtió sobre ciertos riesgos que existen de que el Presidente siga volando en vuelos de línea o comerciales comunes. El Presidente no puede viajar más en vuelos comerciales“, explicó en su conferencia de prensa.

El portavoz detalló que la cartera de Seguridad conducida por Patricia Bullrich elevó un “informe reservado” con esta sugerencia a todas las partes involucradas.

“Efectivamente el Presidente dejará de utilizar aviones comerciales para viajar. Después veremos (la forma de) implementar estas recomendaciones para que el Presidente tenga todas las condiciones de seguridad que su investidura ameritan”, remarcó Adorni.

“Hay que cuidar al Presidente”

Anoche Bullrich advirtió en LN+ que, pese a las restricciones presupuestarias en medio del ajuste económico generalizado, había que “cuidar” al Presidente y que no debía seguir viajando en vuelos comerciales.

“No hay plata, pero hay que cuidar al Presidente. Es un tema que no lo hemos discutido todavía, pero no me parece que no sea un tema a poner sobre la mesa. Hay que considerar que la Argentina está en una etapa de austeridad, pero también tenemos que cuidar al Presidente”, aseguró la funcionaria nacional en diálogo con el periodista Eduardo Feinmann.

Austeridad

Desde su llegada a la Casa Rosada, Milei había decidido no utilizar el avión presidencial Tango 01 como un gesto de austeridad. Todos sus viajes internacionales hasta ahora fueron a través de vuelos de línea.

A principios de marzo, incluso, se supo que el Presidente le traspasará a la Fuerza Aérea el manejo de la flota de aviones presidenciales, incluyendo el llamado ARG-01, que compró Alberto Fernández por 25 millones de dólares para sus viajes y prácticamente no se utilizó.