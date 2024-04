Oscar Zago, desplazado de la presidencia del bloque de LLA en Diputados, presentó su propio interbloque

El legislador fue removido de su lugar en el bloque como consecuencia del cortocircuito generado por la designación de Marcela Pagano al frente de la comisión de Juicio Político. Ahora creó el interbloque MID-Movimiento de Integración y Desarrollo.

La crisis en el interior del bloque de La Libertad Avanza en Diputados por las idas y vueltas en la designación de autoridades de la comisión de Juicio Político derivó en el desplazamiento de Oscar Zago de la presidencia y ahora el legislador presentó su nuevo interbloque, MID-Movimiento de Integración y Desarrollo. Mientras tanto, Marcela Pagano, designada al frente de esa comisión, cruzó al titular de la Cámara baja, Martín Menem, que dijo “desconocer” ese nombramiento: “Voy a trabajar siempre por los consensos necesarios para cumplir con el mandato, nosotros vinimos a plantear nuevas formas de hacer política”.

Zago, ahora exjefe del bloque libertario, le envió una carta a Menem para informarle la creación de la banca MID-Movimiento de Integración y Desarrollo.

En el escrito, Oscar Zago precisó que será el presidente del espacio, mientras que María Cecilia Ibáñez será la secretaria parlamentaria y Eduardo Falcone ocupará el puesto de secretario administrativo.

“Los diputados firmantes nos dirigimos a usted en su calidad de Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, para poder en vuestro conocimiento nuestra voluntad de conformar el bloque MID-Movimiento de Integración y Desarrollo que comenzará a funcionar a partir de esta presentación”, indica el texto.

Además, convocaron a “conformar y mantener un interbloque legislativo junto a los diputados del bloque de La Libertad Avanza de los partidos Demócrata, Fe, Unite, Unión Celeste y Blanco, Tercera Posición, Ahora Patria, Fuerza Republicana, Republicanos Unidos, Activar, Unión Mendocina, NOS, Renovador Federal, Acción por una Democracia Nueva, Ciudadanos por Chubut, Arriba Neuquén, Avanza Libertad, Libertario y de todas las demás fuerzas políticas que acompañen el proyecto del Presidente de la Nación”.

Los cortocircuitos en el bloque oficialista se incrementaron cuando Zago defendió el nombramiento de Marcela Pagano al frente de la comisión de Juicio Político, pese a la resistencia de Martín Menem. Después de un miércoles cargado de tensión extrema, el bloque de LLA se reunió de urgencia y se votó desplazar al ahora exjefe de la bancada oficialista, quien fue reemplazado por Gabriel Bornoroni.

Consultado sobre la interna que se generó dentro del espacio oficialista por la designación de Marcela Pagano, Zago aseguró que “consulté con el Presidente (Javier Milei) y me dijeron que sí. Me encantaría que le pregunten qué pasó a quien dice que no corresponde. Yo tengo órdenes y las cumplo”.

Desmentida

Por su parte, Marcela Pagano desmintió en su cuenta de X a Menem, quien aseguró en las últimas horas que la periodista no había tenido consenso para estar al frente de la comisión de Juicio Político.

Acerca de los dichos de @MenemMartin en LN+. Quiero aclarar que jamás en ninguna reunión de bloque se votó la conformación de una comisión, ni quienes iban a ser sus miembros ni autoridades de las mismas. Hay actas sobre cada una de esas reuniones que demuestran los contenidos de… pic.twitter.com/MS5UFe9qGF — Marcela Pagano (@Marcelampagano) April 12, 2024

“Quiero aclarar que jamás en ninguna reunión de bloque se votó la conformación de una comisión ni quienes iban a ser sus miembros ni autoridades de las mismas. Hay actas sobre cada una de esas reuniones que demuestran los contenidos de las mismas. La conformación de las comisiones hasta hoy armadas siempre las informó el secretario parlamentario del bloque”, aseguró Pagano en sus primeras declaraciones públicas tras el conflicto.

En esa línea, deslizó una crítica a Menem: “Vinimos a plantear nuevas formas de hacer política de cara a la sociedad”.

El presidente de la Cámara baja había dicho en diálogo con LN+ que él tiene “la obligación de buscar los consensos” para designar autoridades, y que la periodista “no tenía consenso para ir a Juicio Político dentro del bloque nuestro”.

En otro mensaje en redes sociales, Pagano aseguró que trabajará “siempre por los consensos necesarios para cumplir con el mandato” para el que los diputados fueron votados “como representantes del presidente en el Congreso”.