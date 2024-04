Benegas Lynch: “No creo en la obligatoriedad de la educación”

“Si no te podes dar el lujo de mandar a tu hijo el colegio porque lo necesitás en el taller no lo podés mandar a la universidad”, opinó.

El diputado de la Libertad Avanza(LLA), Alberto “Berie” Benegas Lynch, dijo que no cree en la “obligatoriedad de la educación” y celebró la disolución del ministerio de Educación, al que llamó “comité de burócratas”.

En una entrevista por FM Milenium, el legislador liberal opinó sobre la importancia de desregular el sistema educativo para dejar que lo defina el mercado. “La educación es el eje de la civilización. ¿Cómo se te ocurre darle a un comité de burócratas la decisión de la educación, al Estado, al ministerio de la Educación? ¿Cómo tenés esa cerrazón?“, expresó en diálogo con Romina Manguel, a quien le costó llevar el hilo de la entrevista.

“No creo en la obligatoriedad de la educación, creo es responsabilidad de los padres, cuando traés un hijo al mundo le querés dar lo mejor. Si no te podes dar el lujo de mandar a tu hijo el colegio porque lo necesitás en el taller no lo podés mandar a la universidad“, opinó.

En su argumentación, consultado sobre cómo se garantiza la formación de los niños pobres de la sociedad, el legislador expresó que “tenés padres abusadores, que no les dan de comer… estamos comiendo de la basura porque el Estado extrae recursos de todo el mundo”. Consultado si no es “lesionar el derecho del chico que el padre no lo mande al colegio”, Benegas Lynch aseveró: “Creo en el individuo, en las decisiones que tomemos de nuestra vida y el Estado está para proteger derechos individuales e impartir justicia”.

En la misma línea, dijo que lo malo del Conicet es que “ahí esté el Estado”, y lo que hay que hacer “es someter a criterio del mercado cuáles son las investigaciones que hay que hacer”.

En la entrevista, el diputado liberal recorrió una amplia gama de temas. Sobre la política argentina y el sistema de gobierno, dijo que “podemos discutir la democracia, porque es imperfecta” y trató de “corrosiva” a la oposición, integrada por “el kirchnerismo y la izquierda y algún otro también”. En esa línea, expresó que el radicalismo “desvirtuó por completo el espíritu inicial” y adhirió a la idea del presidente, Javier Milei, de que el Congreso Nacional, al que él pertenece, “es un nido de ratas”.