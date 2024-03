La canasta básica aumentó un 15,8% en febrero: una familia necesitó $690.901 para no ser pobre

Este martes por la tarde, además de revelar el dato de la inflación de febrero, el INDEC indicó los valores de las canastas básicas que marcan el umbral de pobreza e indigencia.

La canasta básica total (CBT), la cual establece el umbral de la pobreza, aumentó un 15,9% durante el mes de febrero. Por ende, una familia de cuatro integrantes (dos mayores de edad y dos menores) precisó $690.901 para no caer en la pobreza según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Durante el último año, la misma subió 290,2% y durante el 2024, 39,4%.

Por otro lado, la canasta básica alimentaria (CBA), la misma que determina el umbral de ingresos que se deben superar para no ser considerado un indigente, aumentó 13,1% durante este segundo mes del 2024. Por ende, una familia tipo integrada por 4 personas, necesitó de $322.851 durante el mes de febrero para no ser un indigente. Esta canasta subió un 301,1% en los últimos 12 meses.

Luis Caputo habló luego de conocer los números de la inflación de febrero

El ministro de Economía, Luis Caputo, habló sobre los datos de la inflación del mes de febrero que fueron publicados este martes a la tarde por el Instituto de Estadística y Censo (INDEC). Cabe mencionar que la inflación del segundo mes del año fue de 13,2%.

“Teniendo en cuenta la inflación de marzo, si le sacas el arrastre y lo que ha sido la recomposición de precios relativos como transporte y prepagas, ya estamos en un dígito”, comenzó expresando el titular del Palacio de Hacienda en la AmCham Summit 2024. Este es un evento de negocios que es organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en nuestro país.

Con relación al porcentaje de la inflación, el ministro planteó: “El índice no refleja cabalmente lo que fue la baja en la inflación. Eso nos lo reconocían los productores como los supermercadistas. La mayoría remarcó su mercadería imaginando una situación de máximo estrés y no se dio. No solo no se dio, sino que se dio para el otro lado. Nunca nadie imagino el dólar bajando de $1300 a menos de $1000. Entonces, los precios quedaron totalmente desfasados en dólares y la forma de combatir esto es con las promociones”.

Además, el Ministro se refirió a la apertura de las importaciones de algunos productos de la canasta básica: “Tienen que dar un empujoncito para que las cadenas tengan un poder de negociación con los productores y les digan ‘si me vas a traer precios de lista más caros, llevatelos e importo’. Es una manera de forzar la competencia y proteger al consumidor. Creo que en este momento lo amerita”.