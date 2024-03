El Presidente se mostró confiado con los precios y justificó su proyecto para frenar el aumento del 30% para los legisladores.

El presidente Javier Milei vaticinó que la inflación “se va a derrumbar como un piano”, al tiempo se mostró en desacuerdo con el aumento del 30% en las dietas de los diputados y senadores nacionales, pidió que se dé marcha atrás con eso y lanzó: “Que no me vengan con que a ellos no les alcanza”.

Milei evaluó la baja que experimentó la cotización del dólar blue en los últimos meses y que llegó a perforar los 1000 pesos, y aseguró que eso anticipa una futura disminución de la inflación.

“Lo que ves en el dólar es un indicador temprano de lo que te está pasando con los precios, porque es un activo financiero, entonces va primero. En ese sentido, me parece notable que el dólar, que se cayó como un piano, te está mostrando que de acá en adelante la inflación se va a derrumbar como un piano”, anunció en declaraciones a LN+.

En ese sentido, analizó la inflación en sus primeros días de Gobierno, cuando “marchaba al 7.500% anualizado”. Y destacó que su gestión hizo “un apretón monetario muy fuerte” que no se convalidó en los precios. Al respecto, aseguró que la inflación hoy “ya estaría en un dígito”.

“Si tuviéramos una inflación en torno al 15% y a pesar de la suba de tarifas y prepagas, si los precios de los bienes se pudieran computar de forma correcta, hoy la inflación ya estaría en un dígito. Pero las empresas preciaron muy fuerte, está bien, es parte de la vida, cuando te equivocás después corregís; pero corrigen con promociones, de 3×2 o 2×1, pero queda registrado el otro precio”, expuso el mandatario.

Contra los legisladores

Por otra parte, tras ordenar retrotraer el aumento de dietas de diputados y senadores, El Presidente justificó su proyecto para frenar la suba del 30% de las dietas en el Congreso.

“Dada la situación del país yo le dije a Martín (Menem) que saque esa cláusula y que básicamente avance en algo que quede desligado y que los políticos voten a ver qué quieren hacer con las dietas y que queden expuestos frente a la sociedad”, dijo el Presidente.

Reafirmó que no está de acuerdo con el aumento para los sueldos, el cual se estableció por una resolución de 2011 que indica que se le otorga a los legisladores la misma suba que la que acuerdan los empleados del Congreso.

“Entiendo que puedan tener necesidades, pero hay 60% de argentinos pobres y más del 10% indigente. Que no me venga con que a ellos no le alcanza porque hay muchísima gente que la está pasando muchísimo peor con muchísimo menos plata”, expresó Milei.

Así defendió el proyecto que ordenó y que Martín Menem anunció el jueves, por el cual busca ir para atrás con el incremento de dietas en un 30% para los legisladores nacionales.