Desde el Gobierno cruzaron a Cristina Kirchner: “Es el criminal que vuelve a la escena del crimen”

Varios ministros respondieron al documento “Argentina en su tercera crisis de deuda”, en el que la expresidenta hace duras críticas a la administración actual.

Tras la publicación del documento de Cristina Fernández de Kirchner con duras críticas al Gobierno, desde allí no tardaron en responderle a la expresidenta. Así, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, directamente comparó a Cristina Kirchner con “el criminal que vuelve a la escena del crimen”. Y el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo se dirigió directamente a la exvice y le dijo: “Señora, nunca es tarde para aprender un concepto económico muy básico y que lamentablemente usted siempre ignoró: deuda sólo se toma cuando hay déficit fiscal”. En tanto, el titular de Interior, Guillermo Francos, afirmó que Cristina Fernández de Kirchner “tiene el tupé de expresarse como si no fuera responsable de nada”.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sostuvo este miércoles que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner “lo único que debería pedir son disculpas” y la comparó con “los criminales que regresan a la escena del crimen”, en respuesta a la publicación que realizó la exvicepresidenta en sus redes sociales.

No puede con su genio, @CFKArgentina. Como esos criminales que regresan a la escena del crimen para gozar del desastre que dejaron, usted vuelve a aparecer solo para regodearse en la destrucción social, cultural y económica que produjo. No importa. Vamos a arreglar este… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) February 14, 2024

“No puede con su genio, @CFKArgentina. Como esos criminales que regresan a la escena del crimen para gozar del desastre que dejaron, usted vuelve a aparecer solo para regodearse en la destrucción social, cultural y económica que produjo”, escribió la ministra en su cuenta de la plataforma X.

Bullrich añadió que el Gobierno va a “arreglar este desastre, incluso con ustedes molestando y haciendo lo imposible para impedir el cambio”.

“Pero sepa que los argentinos de bien tienen muy en claro que usted, Cristina Fernández de Kirchner, no tiene ninguna autoridad moral para pedir explicaciones a este gobierno. Lo único que usted debería pedir son disculpas”, cerró en su publicación.

“Nunca es tarde para aprender”

En una publicación en sus redes sociales, Luis Caputo reposteó el documento llamado “Argentina en su tercera crisis de deuda” y le habló directamente a su autora: “Señora, nunca es tarde para aprender un concepto económico muy básico y que lamentablemente usted siempre ignoró: deuda sólo se toma cuando hay déficit fiscal”.

Señora, nunca es tarde para aprender un concepto económico muy básico y que lamentablemente usted siempre ignoró:

Deuda sólo se toma cuando hay déficit fiscal.

Todo el déficit fiscal de los últimos 16 años lo generó usted en sus 12 años de gobierno.

8 como presidente y 4 como… https://t.co/M8U5UVKSCl — totocaputo (@LuisCaputoAR) February 14, 2024

El ministro de Economía continuó: “Todo el déficit fiscal de los últimos 16 años lo generó usted en sus 12 años de gobierno. 8 como presidente y 4 como vice presidente. Mauricio Macri logró reducir ese déficit durante su mandato y Javier Milei directamente lo eliminó en un mes”.

Caputo redobló la apuesta y aseguró que “es decir, toda la deuda que se generó en los últimos 16 años fue consecuencia de sus políticas económicas”.

Y cerró: “La invito a tener un poco de dignidad y permanecer callada mientras los argentinos de bien hacen el enorme esfuerzo de soportar y superar el desastre económico de sus últimos 4 años de gobierno, sin duda el peor de la historia argentina”.

“El tupé de expresarse como si no fuera responsable”

Por su parte el ministro del Interior, Guillermo Francos, calificó este miércoles de “indignante” la publicación de Cristina Fernández de Kirchner, y le llamó la atención “el tupé que tiene de expresarse, como si no fuera responsable”.

“Es indignante que después del desastre que han hecho ahora salgan a hablar”, aseveró Francos esta mañana en declaraciones a radio Mitre, en las que agregó: “Tiene el tupé de expresarse como si no fuera responsable de nada”.

Y añadió: “Ahora resulta que Milei es una creación de la prensa. En realidad, es una creación de 20 años de kirchnerismo en Argentina, que la ha sumido en una situación de pobreza e inflación”.

Francos cuestionó que Fernández de Kirchner “se siente con derecho a expresar su crítica y opinión sin dar más de dos meses a Milei y de haber puesto todos los palos en la rueda para que no se pueda gobernar”.

“Todas las cosas que dice Cristina Kirchner en ese documento, que no lo alcancé a leer del todo porque me pareció un poco aburrido y viejo, es lo que viene sosteniendo hace tiempo. No hace ninguna autocritica”, añadió.