Ocaña lanzó una campaña para que Alberto Fernández no cobre una jubilación de privilegio

La legisladora de Confianza Pública juntará firmas para impedir que el ex mandatario acceda a esa jubilación y lo calificó de “sinvergüenza”. “No solamente empobreció a los jubilados, sino que además pretende alzarse con una jubilación millonaria que no le corresponde”, aseveró.

Luego de que se conociera que el ex presidente Alberto Fernández inició los tramites para acceder a una jubilación de privilegio que le permitiría cobrar hasta siete millones de pesos, la diputada de Confianza Pública y vicepresidenta tercera de la Legislatura porteña, Graciela Ocaña, lanzó una campaña de recolección de firmas para impedirlo.

En ese sentido, la diputada manifestó a través de su cuenta de X -ex Twitter-: “¡Alberto Fernández es un sinvergüenza! No solamente empobreció a los jubilados, sino que además pretende alzarse con una jubilación millonaria que no le corresponde, ya que no cumple uno de los requisitos que es residir en el país”.

“El Congreso debe eliminar las jubilaciones de privilegio para el futuro y además declarar la emergencia por diez años para todos los que ahora reciben las jubilaciones de privilegio lo hagan percibiendo títulos públicos. ¡Basta de privilegios!”, aseveró.

Al mismo tiempo que aseveró que “le vamos a dar elementos a la ANSES con los cuales pueda denegar la jubilación de privilegio de Alberto Fernández, y lo vamos a hacer utilizando el DNU que él mismo firmó decretando la emergencia previsional para poder robarle la plata a los jubilados”.

“No podemos permitir que Alberto Fernández cobre una jubilación de siete millones de pesos. Esto equivale a 66 jubilaciones. Basta de privilegios para la verdadera casta”, sentenció.