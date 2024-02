El oficialismo cargó contra el kirchnerismo “y sus colectoras”

Alineados con la reacción de su líder, representantes condenaron lo sucedido con la ley de Bases, sin ahorrar calificativos para la oposición.

Diversas voces del oficialismo cargaron con la mayor dureza este miércoles contra la oposición por retrasar la aprobación de la ley ómnibus que debió ser devuelta a comisión.

De los más duros, el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, la emprendió contra “el maldito kirchnerismo, sus colectoras y sus cómplices, siempre destituyentes. Quieren que los argentinos sigamos viviendo en la mierda, total ellos gozan como jeques de sus negociados. A los enemigos de la libertad, NI JUSTICIA”.

Por su lado, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, tuiteó: “Votaron para que siga la inflación, para que la economía de cada familia sea de pobreza: votaron contra el pueblo”. Para la ministra, “hoy quedó claro. Están los que buscan seguir explotando a una Argentina destruida, que solo defienden sus intereses y los que no nos vamos a rendir nunca”.

Por último, Bullrich sostuvo que “el cambio es sin el sistema político corrompido por el poder y el dinero”.

A su turno, el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo este martes que “la votación o no de la ley no va a cambiar el rumbo económico. No se va a gastar más de lo que se recauda. Y el Banco Central no va a financiar al tesoro. Eso es lo que va a garantizar no volver a pasar los problemas de los últimos 20 años”.

“No dramaticemos lo de hoy. Todos sabemos que hay un puñado de legisladores que quieren que todo siga igual, a pesar que la gente votó un cambio”, agregó “Toto” Caputo, que concluyó diciendo que “el país sigue, y todo va a salir bien, porque por primera vez en décadas, estamos haciendo lo que corresponde”.

A su vez, el vocero presidencial Manuel Adorni aseguró que “el verdadero temor que tienen es que todo salga bien. Y todo va a salir bien. Fin”.