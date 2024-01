El Gobierno transfirió fondos para el pago de sueldos de empleados de organismos públicos

Los haberes de docentes universitarios y otros organismos nacionales al final se cobrarán en las próximas horas.

Luego de la polémica que se generó y la fuerte críticas, entre otros sectores, de las universidades públicas, el Gobierno de Javier Milei transfirió fondos para apagar el conflicto que había estallado por la demora en el pago de sueldos de los empleados de organismos que dependen de la Nación.

La decisión fue tomada durante una reunión de urgencia entre el Ministerio de Economía, el Banco Central y el Banco Nación. De esa manera, se estima que miles de empleados de organismos que dependen de la administración central, como las universidades nacionales, hospitales y entres como la Anses, AFIP, INTA e INTI, entre otros, cobrarán sus haberes entre este miércoles y jueves.

La polémica se desató el fin de semana, cuando el Gobierno dispusiera de un nuevo ajuste sobre el sector público al restringir el adelanto de fondos para el pago de haberes que se hace a través del Banco Nación.

La entidad adoptó esa medida en respuesta a la decisión del Gobierno de restringir el cupo de adelantos transitorios para financiar el pago de haberes del sector público no financiero. Se trata de una norma del Banco Central dispuesta en octubre de 2019 durante la gestión de Mauricio Macri y que se renovó año a año, pero ahora las autoridades decidieron no prorrogarla.

Como consecuencia, se iban a incumplir los convenios firmados con unas 20 universidades nacionales; entre ellas, las de San Juan, San Luis, Río Cuarto, Rosario, La Plata, José C. Paz y De las Artes. Sin embargo, ahora desde el Ministerio de Hacienda informaron que no hay atrasos en los giros e indicaron que si no pagan los salarios en tiempo y forma “es por decisión propia”.

“Desde que arrancó esta gestión, a las universidades y organismos descentralizados que dependen del Tesoro Nacional se les transfieren los fondos para sueldos antes de fin del mes previo. Esto quiere decir que si no pagan en tiempo y forma es por decisión propia de cada organismo o universidad”, afirmaron fuentes de la cartera que maneja Luis Caputo.

El Ejecutivo tomó la decisión la semana pasada cuando la ley ómnibus empezó a empantanarse. En una comunicación inusual, el vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que el Banco Central no iba a extender la autorización (que vence este miércoles) para que las provincias se endeuden con bancos provinciales para afrontar necesidades urgentes, en referencia a la comunicación A7674. Desde la Rosada creen que los gobernadores usan esos fondos a tasa cero para colocarlos en plazos fijos u otros instrumentos.