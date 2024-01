“El retirar el capítulo fiscal no fue una cuestión de negociación, entendíamos que no podíamos retrasar la promulgación de la ley”

Así lo expresó el vocero presidencial quien, además, afirmó que “se retiran las facultades delegadas en materia fiscal y previsional que son parte del capítulo económico”. En tanto, alertó que “se ajustará todo lo que se tenga que ajustar”.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó en conferencia de prensa que “retirar el capítulo fiscal no fue una cuestión de negociación, entendíamos que no podíamos retrasar la promulgación de la ley”, y aseguró que “se retiran las facultades delegadas en materia fiscal y previsional que son parte del capítulo económico”. En tanto, alertó que “se ajustará todo lo que se tenga que ajustar”.

Desde Casa Rosada, Adorni aseguró: “Decidimos quitar del debate de la Ley Bases el capítulo económico que, por supuesto, este gobierno reafirma el camino hacia el déficit cero un compromiso que es absolutamente irrenunciable, ese es nuestro norte y no lo vamos a modificar porque entendemos que esto va a facilitar y allanar el camino para la aprobación de la ley no hay razón para que se siga retrasando”.

En otra línea, comentó que “la ley de ganancias también se retira del debate, está dentro del paquete de modificaciones en el área económica”.

Además, informó que “se modificaron normas complementarias que tenía la Ley de Góndolas, que ya había sido eliminada, y se procedió a eliminar definitivamente esa normativa que no tenía sentido. Se eliminaron normas complementarias a Precios Justos y otro montón de cuestiones que le complicaban la vida sin ningún sentido a los argentinos que abrían su negocio todos los días”.

Al ser consultado en rueda de prensa por el retiro del capítulo fiscal, Adorni aclaró que “si va a haber un ajuste mayor a las provincias. Dentro del paquete fiscal también se retiran las facultades delegadas en materia fiscal y previsional que son parte del capítulo económico”.

“El retirar el capítulo fiscal no fue una cuestión de negociación, es simplemente que entendíamos que no podíamos seguir perdiendo el tiempo en discusiones por momento que considerábamos que no tenían demasiado sentido más que retrasar la promulgación de la ley y decidimos que, si el problema estaba en ese capítulo, quitarlo de la ley y seguir avanzando ya si sin ningún tipo de problema y cuestionamiento hacia el resto de la ley o algún otro aspecto de la discusión que no seguía avanzando”, explayó.

A su vez, sostuvo que “la urgencia y la necesidad siempre fue una realidad para nosotros. Siempre nos mantuvimos en la misma posición mientras más rápido mejor, estamos en esa línea, estamos ya encaminados para aprobar la ley y el resto se ira resolviendo como anunció Caputo ajustando partidas que no estaban contempladas y que entendíamos que no era la mejor alternativa, pero estaba dentro de las alternativas de cómo actuar si no se avanzaba con el paquete económico”.

“Nuestro objetivo y el norte es el déficit cero para terminar con la inflación y estamos haciendo todo lo que esta a nuestro alcance y el ajuste continuará en las partidas que creamos convenientes en algo que no es negociable tampoco que es el déficit fiscal y se ajustará todo lo que se tenga que ajustar”, cerró.