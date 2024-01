Dura amenaza de Río Negro contra Javier Milei por posibles recortes: “podemos dejar sin energía al Gobierno”

El vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti, habló sobre las advertencias por parte del Gobierno de no acompañar la Ley Ómnibus y el DNU de Javier Milei en el Congreso. En ese sentido, marcó que se defenderá ante el supuesto recorte presupuestario a su provincia.

La tensión política continúa en aumento en el Parlamento y Pesatti adelantó una crítica hacia las autoridades del Ejecutivo: “Podríamos literalmente dejar sin energía al gobierno nacional. La Patagonia es fundamentalmente el verdadero motor energético de la Argentina”.

Además, remarcó que su provincia es fundamental por la cantidad de energía que produce para el país. “Nosotros, los patagónicos, producimos el 90% de la energía que Argentina necesita. En ese juego de amenazas uno responde como puede”, advirtió con indirectas el mandatario, publica en su web Radio Mitre, al igual que otros medios

Nuestra República se formó por la unión federativa de las provincias. El federalismo es un principio fundamental de la organización política de la Argentina. Los gobiernos provinciales garantizamos servicios esenciales como la seguridad, la salud y la educación. Es una falacia… — Alberto Weretilneck (@Weretilneck) January 25, 2024

“No se puede utilizar la amenaza como metodología para gobernar. ‘Los voy a fundir a todos’, ¿quién se cree que es quien hoy está ocupando la presidencia? ¿Un ciudadano más? No puede decir semejante cosa”, manifestó en declaraciones radiales.

Por otra parte, señaló que en gran parte, las provincias no viven de otra cosa que no sea lo que ellas mismas producen. “Río Negro, como la Patagonia, no son territorios que viven colgados del presupuesto nacional”, aclaró.

“Todo lo contrario, contribuyen a que la Argentina pueda encontrar los caminos que necesita, todos los días con su esfuerzo, trabajo y recursos. Por lo tanto, nos merecemos el máximo de los respetos. No estamos en una monarquía, estamos en una república”, concluyó en su crítica Pesatti.

El primer mandatario provincial, Alberto Weretilneck, respondió por medio de su cuenta de X al presidente Javier Milei por la misma polémica. “Recibir este tipo de agravios del Gobierno Central es muy triste y molesto”, escribió molesto por los dichos del jefe de Estado.

“En la Patagonia producimos más del 90% del gas y el petróleo del país. Generamos más del 25% de la energía eléctrica que hace funcionar a la Argentina. Tenemos en nuestras provincias los mejores centros turísticos que generan divisas. Tenemos agricultura, ganadería y pesca”, recordó en su publicación.