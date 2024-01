Moyano y Daer a los legisladores: “Están con los trabajadores o con las corporaciones monopólicas” y “no actúen en la oscuridad”

Los dos gremialistas fueron los oradores centrales de la jornada convocada por la CGT.

El paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) en contra de las políticas económicas del presidente Javier Milei comenzó este mediodía con fuerte adhesión y masivas marchas en todo el país, con epicentro en la Plaza del Congreso, en la Ciudad de Buenos Aires.

Alrededor de las 14 se realizó el acto central con Pablo Moyano y Héctor Daer como oradores centrales de la jornada.

El Secretario General de camioneros, Pablo Moyano, dio un combativo discurso en el acto central del paro general de la CGT en la plaza del Congreso. “Llevaron adelante una reforma laboral para sacar derechos”, expresó ante miles de personas, congregadas para protestar contra la Ley Ómnibus y el decreto 70/23 de la gestión de Javier Milei.

A los legisladores, les envió un claro mensaje: “Están ante una decisión histórica este jueves de que digan si están con los trabajadores o con las corporaciones monopólicas que están con este modelo económico que lleva el presidente Milei”, lanzó, y añadió: “Un peronista no puede votar este DNU y esta ley ómnibus que va en contra de los trabajadores, en contra de los jubilados, en contra de la soberanía nacional”.

Moyano recordó además el histórico episodio de la reforma laboral votada en la gestión de Fernando De la Rúa, en el que funcionarios del gobierno actual estuvieron involucrados, y criticó a Milei por tratar de “coimeros” a los legisladores que tienen que decidir sobre el DNU y la Ley ómnibus.

“Hace pocos días el Presidente trató de coimeros a los diputados y hace 23 años, acá atrás, con muchos dirigentes que están en este escenario, denunciaron la ‘ley Banelco’, cuando la alianza que conducía Fernando de la Rúa y Patricia Bullrich coimearon a los senadores para que voten una reforma laboral en contra de los trabajadores”, apuntó.

La frase contra Caputo: “En andas al Riachuelo”

También se refirió críticamente al ministro de Economía, Luis Caputo, quien durante el gobierno de Mauricio Macri “fugó u$s 45.000 millones, que tendría que estar desfilando en Tribunales y el presidente nos dice que hay que llevarlo en andas”.

En esa línea, Moyano citó al Presidente, quien aduló al ministro días atrás por el número de inflación, y subrayó: “Yo le digo, ante miles de compañeros, que si llevan estas medidas económicas, de hambre, de ajuste, de despidos, los trabajadores, los jubilados y los más humildes lo van a llevar en andas pero para tirarlo por el Riachuelo”.

El dirigente gremial dijo además que “cada vez que gana un gobierno liberal, neoliberal o como sea este gobierno siempre ajustan primero a los trabajadores” y remarcó que las medidas que impulsa el Gobierno “perforan el salario” y “atacan a los jubilados”. También adhirió a los reclamos de los trabajadores de la cultura y de los científicos y docentes universitarios.

Moyano fue enfático en criticar la intención de volver a aprobar el impuesto a las ganancias a la IV categoría, derogado por el gobierno anterior. “Que no se les ocurra poner el impuesto nuevamente a los trabajadores! Si son tan guapos, pongan el impuesto a las grandes fortunas, no a los trabajadores! Aumenten las retenciones”, lanzó.

Daer: “Apuntan a todo lo popular”

El cosecretario general de la CGT, Héctor Daer, fue el otro orador principal del acto y también dejó un mensaje a los legisladores. Pidió que rechacen el DNU 70/23 y la ley “Bases” promovidas por el Gobierno de Javier Milei, tras lo cual advirtió que desde la central obrera “vamos a seguir la lucha y no vamos a dar un paso atrás hasta que caigan” esas medidas.

Daer dijo que la gestión de Milei y sus lineamientos “apuntan a todo lo popular” y “destruyen los derechos individuales de los trabajadores, los derechos colectivos, los sindicatos y la libertad de acción sindical”. En esa línea, apuntó: “Lo advertimos antes de las elecciones y nos decían que metíamos miedo a la sociedad, pero nos aumentaron todo: los alimentos, los combustibles y ahora nos dicen que no hay aumento para los jubilados”.

Asimismo, sostuvo que “vienen por la ciencia y no les importa regalar las empresas que son fruto de los científicos argentinos; no les importa la educación; no les importan los compañeros del empleo público ni los docentes”.

Dirigiéndose nuevamente a los legisladores que deben decidir sobre el paquete de reformas legales que impulsa el Gobierno, el gremialista dijo: “Ahora les decimos que de acuerdo al mandato popular que miren a todos ustedes a a la cara, que nos miren a los ojos, que actúen en consecuencia, que no actúen en la oscuridad, agazapados, porque les dijeron que son coimeros. Son 600 leyes, cada diputado tiene cinco minutos en comisión y cinco minutos en el recinto”.

Daer destacó que la participación en la masiva movilización de la CGT, las CTA y todos los sindicatos y organizaciones obreras del país, así como representantes del sector universitario, científico, de la cultura, el deporte, los inquilinos, los jubilados. Sobre los partidos políticos presentes, subrayó la presencia de “los socialistas, los de izquierda, de la Unión Cívica y los radicales que no olvidan a (Hipólito) Yrigoyen ni a (Raúl) Alfonsín”.

(DIB) ACR