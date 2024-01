El Gobierno criticó el paro de la CGT y advirtió que “no cederá”

Desde el Gobierno nacional cuestionaron el paro de 12 horas que impulsa la CGT junto a otros gremios.

En medio de una movilización contundente encabezada por la CGT, ministros y funcionarios del Gobierno cuestionaron el paro de 12 horas y coincidieron en advertir que la gestión del presidente Javier Milei “no cederá” ante las presiones de los sectores gremiales.

“Sindicalistas mafiosos, gerentes de la pobreza, jueces cómplices y políticos corruptos, todos defendiendo sus privilegios, resistiendo el cambio que decidió la sociedad democráticamente y que lidera con determinación el presidente Javier Milei”, afirmó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en su cuenta personal en la red X, ex Twitter.

La funcionaria aseguró que “no hay paro” que “detenga” ni “amenaza” que “amedrente” al Gobierno nacional, y en su posteo utilizó el hashtag #YoNoParo.

“La Ciudad está trabajando, el Gran Buenos Aires también. Hay colectivos que circulan con gente que va al trabajo. La movilización es un punto mínimo en relación a la cantidad de gente que ha decidido trabajar”, expresó desde el barrio porteño de Flores, donde dialogó con comerciantes.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, consideró que el paro de la CGT resultó una “complicación” y “una pérdida de dinero para muchísimos argentinos”, en tanto que desestimó la posibilidad de que el Gobierno establezca un diálogo con la central obrera. “Encontrar hoy una vía de diálogo con gente que intenta complicar la vida al resto de los argentinos. No dejan de ser un grupo minoritario”, afirmó.

También el ministro de Economía, Luis Caputo, cuestionó la medida de fuerza sindical al opinar que se trató de un “paro político” decido porque, a su criterio, el Gobierno tomó medidas que afecta los “privilegios” sindicales. En su cuenta de la red social X, mencionó la anunciada adhesión a la manifestación de la CGT del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, para considerar que “nunca” fue “tan claro para la sociedad” que el paro sindical fue “político”.

“El paro no tiene justificación. Convocado por la oligarquía de millonarios con autos blindados y chofer, falsos representantes de los trabajadores, ratifica que estamos en el camino correcto”, escribió la canciller Diana Mondino también en su cuenta de X. Y agregó: “Las cosas se consiguen con esfuerzo, no llorando y pataleando. No les tenemos miedo”, concluyó.

En tanto, el ministro de Defensa, Luis Petri, opinó que la huelga fue convocada por “sindicalistas que estuvieron callados durante cuatro años”, en referencia al gobierno del expresidente Alberto Fernández. “Que sepan que no hay paro que pueda frenar la ola de cambio de los argentinos que nació en la última elección y que lleva adelante nuestro Presidente”, agregó el funcionario.