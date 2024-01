Daer: “no van a poder caminar por la calle si van y entregan el Banco Nación”

El secretario general de la CGT dialogó sobre la votación del DNU y afirmó que el paro del miércoles es “inamovible”.

El secretario general de la CGT, Héctor Daer, ratificó el paro del miércoles y lo calificó de “inamovible” porque en el DNU de desregulación de economía “hay una agresión colectiva muy grande contra distintos sectores de la sociedad”.

“El paro es inamovible porque hay una agresión colectiva muy grande contra distintos sectores de la sociedad y en particular contra los trabajadores y el 90 por ciento de la sociedad productiva argentina”, sostuvo este sábado por la mañana en Radio Splendid.

“El debate de fondo es si se va a destruir un instrumento, que no es el mejor pero que existe, para la actualización de las jubilaciones y el tema de las privatizaciones. Me extraña que hoy en los medios lo único que quieran sacar de las privatizaciones es YPF” amplió sobre la discusión en Diputados por el DNU.

“Los dialoguistas no van a poder caminar por la calle si van y entregan el Banco Nación, porque no es un tema de los trabajadores, sino que generó las posibilidades de desarrollo de todo el país”, sentenció Daer.

Ante la repregunta de quiénes consideraba “dialoguistas”, el secretario de la CGT respondió: “Los dialoguistas que hoy aparecen son los bloques del PRO, radicales y Hacemos Cambio Federal. En Hacemos hay dirigentes peronistas con los que hemos hablado y esperemos que actúen consecuencia de lo que hablamos”.

Paro de la CGT

Sobre la manifestación prevista para el miércoles, consideró que “se van a sorprender por la cantidad de radicales que van a venir, además, es amplia a nivel político: va a haber peronistas, sectores de la izquierda” ya que “ningún ítem del DNU o la Ley es beneficioso para los trabajadores”.

“Esto es un proceso que va madurando y el 24 no va a ser la CGT, van a ser los científicos, el deporte, los trabajadores, las cámaras pymes que ya dijeron que no van a descontar los días, es muy amplia la convocatoria y la concurrencia, así como sectores en forma individual que van a ir a decirle al Parlamento, no le den la espalda al pueblo”, afirmó.

“Este plan solo sale con el ajuste sobre los más vulnerables y habrá en empobrecimiento sobre los activos de la Argentina”, lamentó.

Ante la crítica de sectores oficialistas por no parar en el gobierno de Alberto Fernández, respondió “no se hizo ninguna medida de fuerza porque no hubo ninguna ley ni disposición en contra de los trabajadores como ahora”.