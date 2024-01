Cúneo Libarona planteó dos ejes de trabajo: la baja de edad de imputabilidad y combatir la corrupción

El ministro de Justicia dio detalles de sus prioridades de gestión en una entrevista radial.

El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, dejó planteados dos ejes de trabajo importantes en los que centrará su gestión: la baja de la edad de imputabilidad y la creación de una fiscalía especial dedicada la corrupción.

En una entrevista por Radio Rivadavia, el funcionario dijo que apunta a bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, “edad que sostienen los casi 30 proyectos que se presentaron y no tuvieron acogida legislativa”.

El ministro argumentó que, en su opinión, “no debe graduarse la pena según la edad de los delincuentes adolescentes”, y añadió que “al margen del delito en particular cometido, el chico muestra ya una conducta desviada, sea un hurto, robo o abuso, ya muestra una personalidad que merece la atención y sanción, entonces dividir según los delitos, y dejar a algunos sin castigo y educación, carece de sentido”.

No obstante, dijo que los menores tendrían que ser juzgados por un “tribunal especializado”, y dijo que para atender la temática, hay varias fases. “Son tres etapas: tratemos de evitar el delito que hoy se da por la pobreza y educación, que son las dos armas que llevan al delito; juicios rápidos; y reinserción social y educación del menor condenado, porque si no, no me sirve el sistema”, sintetizó Cúneo Libarona.

En cuando a la reforma del Código Penal, el titular de la cartera de Justicia dijo que está trabajando sobre el tema, “pero más despacio porque prefiero elegir objetivos concretos, fundamentales, urgentes y realizables”.

En tanto, en la entrevista también adelantó que tiene “en la cabeza” la conformación, bajo el ámbito del Ministerio Público Fiscal, de una “fiscalía especial dedicada a la corrupción”, porque su objetivo es “perseguir más que nadie” ese tipo de delitos para decirle “basta a la impunidad”.

Asimismo, Cúneo Libarona indicó que una de sus metas para 2024 es el establecimiento del juicio por jurados en todo el país.

“Nadie va a dudar de un jurado. Quiero que la gente comprenda cómo es la Justicia para cambiar la imagen que tenemos”, comentó el ministro, que días atrás expuso en la Cámara de Diputados acerca del capítulo referido al área a su cargo incluido en el proyecto de ley “Bases y Principios para la Libertad de los Argentinos”.

(DIB) ACR