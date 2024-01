Confirman que el agua embotellada posee cerca de 250.000 partículas de nanoplásticos

Gran parte del plástico proviene de la botella misma y de la membrana del filtro de ósmosis inversa que se utiliza para evitar el paso de otros contaminantes.

Un grupo de científicos logró confirmar que existen cerca de 250.000 partículas invisibles de minúsculos nanoplásticos en solo un litro promedio de agua embotellada en plástico. Ahora, los investigadores logran determinar cuán dañino puede ser ESO para la salud.

El descubrimiento se hizo mediante la utilización de un microscopio especial que utiliza láseres dobles para detectarlos y categorizarlos. Se trata de partículas que miden menos de una micra, una millonésima parte de un metro.

Los científicos pensaban que había grandes cantidades de esos microscópicos trozos de plástico, pero no sabían cuántos o de qué tipo hasta que los investigadores de las universidades de Columbia y Rutgers realizaron sus cálculos.

Luego de analizar cinco muestras de tres marcas comunes de agua embotellada, los investigadores encontraron niveles de partículas que iban de 110.000 a 400.000 por litro, siendo el promedio de cerca de 240.000, de acuerdo con un estudio publicado el lunes en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

De acuerdo al estudio, gran parte del plástico proviene de la botella misma y de la membrana del filtro de ósmosis inversa que se utiliza para evitar el paso de otros contaminantes, señaló Naixin Qian, fisicoquímica de Columbia y autora principal del estudio. No obstante, no reveló cuáles son esas marcas debido a que los investigadores desean obtener más muestras antes de identificar una marca y quieren estudiar otras distribuidas en el mercado.

En tanto, hasta el momento los investigadores no pueden responder todavía si esas partículas de nanoplásticos son dañinas para la salud. “Eso está actualmente en revisión. Ignoramos si son peligrosos y si lo son, en qué medida”, explicó Phoebe Stapleton, toxicóloga de Rutgers y coautora del estudio. “Sabemos que se introducen en los tejidos (de los mamíferos, incluidos los seres humanos) y los estudios actuales analizan lo que éstos hacen en las células”.

(DIB)