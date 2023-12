Milei dijo que llamaría a un plebiscito si el Congreso no aprueba el DNU

En una entrevista televisiva grabada en la tarde de este martes, el Presidente de la Nación, Javier Milei, dio sus primera impresiones tras dos semanas de mandato.

El presidente Javier Milei afirmó hoy que llamaría a un plebiscito si los legisladores rechazan el DNU de desregulación de la economía y pidió que quienes se oponen a su aprobación expliquen “por qué el Congreso se pone en contra de algo que beneficia a la gente”.

“Si me rechazan el DNU llamaría a un plesbicito o consulta popular”, manifestó Milei en declaraciones a La Nación+.

Milei afirmó hoy que en su gobierno han sido “consistentes” con lo que dicen, al señalar que “no hay tiempo” y que se requiere de “un shock de libertad y anticasta” en la economía porque “la situación es realmente complicada”.

Milei consideró durante una entrevista en la señal de cable La Nación+ que la situación económica “requiere de medidas que a la vista de un observador convencional parecen audaces pero el riesgo de no tomar el toro por las astas rápidamente, sería tremendo”.

En otro de sus conceptos indicó que hoy que desapareció la brecha cambiaria, lo que significa que se está haciendo caer el exceso de liquidez y esto descomprime la demanda y los precios. El jefe del Estado dijo que la inflación no reacciona de manera instantánea porque el paquete de leyes tiene tres niveles: “Dar más libertad a los individuos; desregular e ir a mayor competencia; y terminar con los tongos de la política”.

También adelantó que hay legisladores que “buscan coimas” a partir de sus votaciones en el Congreso y reivindicó que el decreto de necesidad y urgencia (DNU) anunciado “apunta contra los corruptos”. “Esto apunta contra los corruptos, que buscan esa dinámica para vender votos, quieren agarrar algún negocio negociando alguna ley”, remarcó Milei y reivindicó que “con este mecanismo” los legisladores “no pueden morder” y es eso “lo que más les molesta”.

Melin señaló que por medio del protocolo anti piquetes “podés quejarte todo lo que quieras” si se respetan las leyes y valoró la campaña gubernamental para evitar que quienes son beneficiarios de planes sean “apretados” por intermediarios.

“Todo lo que se usó para el mal y sembrar el miedo” durante la campaña electoral “nosotros lo usamos para comunicar que nadie puede apretarlo y que si no iban a la marcha no iban a tener problema”, remarcó Milei, al referir a la consigna que lanzó el Gobierno la semana pasada “el que corta, no cobra”.

Milei cuestionó a quienes se manifiestan en las calles contra las medidas de Gobierno porque “no pueden aceptar que perdieron” y que “la población eligió otra cosa”. Dijo además que recibieron “más de 11 mil denuncias de extorsión” de beneficiarios de planes contra dirigentes de organizaciones sociales y elogió el operativo de seguridad que permitió “trabajar de una manera mucho más ordenada para que sea una situación que se manejó con mucha destreza” en la marcha del miércoles 20 de diciembre.