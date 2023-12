En Argentina se podrán pactar contratos en Bitcoin y cualquier otra cripto

Así lo afirmó la Canciller Diana Mondino en un breve mensaje en la rede social X.

“Ratificamos y confirmamos que en Argentina se podrán pactar contratos en Bitcoin”, dijo la titular de la diplomacia argentina. Luego publicó otro mensaje en donde amplió la posibilidad a otros medios.

Mondino vino anticipando este esquema desde la campaña electoral, incluso unos días antes de asumirlo como Canciller lo volvió a mencionar.

Argentina es el segundo país de Latinoamérica con mayor adopción de criptomonedas, impulsada en gran medida por las trabas a la compra de divisa extranjera.

Nicolás Soligo Schuler, escribano, doctor en derecho y director de la Diplomatura en Desarrollos Inmobiliarios de la Universidad Notarial Argentina, señaló al portal iProUP que el uso de divisas digitales en los contratos es una gran alternativa a las vías tradicionales.

“Por una parte, no están alcanzadas por las restricciones cambiarias porque no son moneda en sentido jurídico y, por otro lado, constituyen una reserva de valor al abrigo de la inflación, ya que no requieren de un mecanismo de actualización o indexación”, argumenta en una nota muy interesante de ese medio en donde se abordó el tema unos días previos a la asunción de Milei.