Patricia Bullrich: “Las cosas han cambiado, acá se terminó el vale todo”

Tras la marcha a Plaza de Mayo impulsada por partidos de izquierda y movimientos sociales, en conmemoración de los hechos ocurridos en 2001 y contra las primeras medidas del gobierno de Javier Milei, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich dio una conferencia en la que evaluó la puesta en marcha del protocolo de seguridad antipiquetes y el accionar de las fuerzas de seguridad.

“Las cosas han cambiado, acá se terminó el vale todo”, expresó la funcionaria, quien aseguró además que en todo el país “hubo libre circulación” y que “es evidente que la mayoría de la gente decidió no concurrir a la marcha o al corte de calle que estaba previsto”.

Bullrich brindó la conferencia de prensa en el Departamento Central de la Policía Federal Argentina, donde estuvo acompañada por el secretario de Seguridad del Ministerio de Seguridad, Vicente Ventura Barreiro, y los cuatro jefes de las Fuerzas Federales.

“La media que hemos tenido en general en este tipo de piquetes es una media de entre 20 y 50 mil personas. Hoy el número ha sido totalmente reducido”, sostuvo Bullrich, y agradeció a la gente que cobra planes y no marchó. “Han dejado sola a una militancia cerrada, ideológica y a aquellos que siempre concurrían, muchas veces arrastrados, no han venido”, subrayó, y evaluó: “Miles de argentinos dijeron hoy basta del apriete y la extorsión de aquellos que son gerentes de la pobreza. Creo que la gente está lista para comenzar un cambio en Argentina”.

La ministra destacó el éxito del operativo al marcar un hito ocurrido en la Patagonia. “Un puente emblemático que siempre es cortado, que se liberó muy temprano, que es el puente que une Cipolletti con Neuquén y que fue intervenido rápidamente por la Gendarmería Nacional”, apuntó.

En esa línea, puntualizó: “Hoy no se cortó la 9 de Julio. Hoy no se cortó el Puente Pueyrredón. Hoy no se cortó el Metrobus. Hoy no se cortaron accesos ni rutas. La gente pudo ir y volver a su trabajo o a las actividades que tenía que realizar con total y absoluta tranquilidad”.

Sobre algunos de los requisitos del protocolo que se respetaron, la funcionaria destacó que “los manifestantes no transportaron palos, ni piedras ni estaban encapuchados”. De igual modo, remarcó un punto central: “No hubo madres, ni padres con niños, no se vieron niños en la manifestación. No se utilizaron como escudos humanos, algo que habíamos pedido por favor a los padres y madres que no trajeran niños. Esto que ha sido una postal habitual hoy no lo vimos”.

Acerca de los operativos previos realizados en medios de transporte, la ministra expresó: “No vinieron en colectivos porque sabían que todos iban a ser intervenidos”. Acerca del caso de un micro que fue requisado, dijo que se trató de “un ómnibus no habilitado” que “fue decomisado y las personas tuvieron que tomar otros medios para llegar a la manifestación o se habrán ido a su casa”.