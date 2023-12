El FMI expresó su “beneplácito” a las medidas anunciadas por el ministro Luis Caputo

La titular del organismo, Kristalina Georgieva, se pronunció a través de la red social X/Twitter.

La directora gerente​ del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, expresó su “beneplácito” a las medidas tomadas por el gobierno de Javier Milei, anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo.

“Acojo con beneplácito las medidas decisivas anunciadas por el Presidente (Javier Milei) y su equipo económico para abordar importantes desafíos económicos de Argentina: un paso importante hacia el restablecimiento de la estabilidad y la reconstrucción del potencial económico del país”, señaló Georgieva en un mensaje, a través de su cuenta de la red social X.

I welcome the decisive measures announced by President @JMilei and his economic team today to address 🇦🇷 Argentina’s significant economic challenges—an important step toward restoring stability and rebuilding the country’s economic potential.https://t.co/1zZRES9anE

— Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) December 12, 2023