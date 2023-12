“El que corta, no cobra”: piqueteros ponen a prueba al Presidente y marchan el 20 de diciembre

El dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, apuntó contra la advertencia de Milei sobre sacar los planes de quienes corten calles.

El mensaje del presidente Javier Milei ante una multitud en la plaza fue contundente: “El que corta, no cobra”, dijo en referencia a los beneficiarios de planes sociales que protesten en su Gobierno. Y la respuesta no se hizo esperar: Eduardo Belliboni, el dirigente del Polo Obrero, confirmó que el miércoles 20 de diciembre habrá una masiva movilización a Buenos Aires para “enfrentar esta política que es muy perjudicial para los trabajadores”.

De esta manera Milei enfrentará su primer desafío, ya que seguramente la marcha incluya cortes o complicaciones al tránsito en la avenida 9 de Julio, como es habitual. Además, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, advirtió días atrás que habló tanto con el Presidente como con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para accionar ante este tipo de protestas y evitar los cortes.

“Vamos a impulsar durante toda esta semana reuniones y vamos a llamar a la más amplia unidad para enfrentar esta política que es muy perjudicial para los trabajadores”, recalcó Belliboni. Y reiteró que ojalá le vaya mal a los planes de “asesinato a la mayoría de la población que quiere este señor. Qué querés que diga, ¿qué le vaya bien con todas las barbaridades que dijo ayer?”, señaló, a radio AM750.

“Vamos a ratificar que le vaya mal y vamos a movilizarnos. No vamos a aceptar que haya un retroceso social que él ha anunciado tan suelto de cuerpo cuando con eso hay gente que pierde el trabajo y no tiene para comer”, subrayó el dirigente piquetero, quien ratificó la marcha para el día 20 junto a diferentes agrupaciones.

“Lo que dijo Milei es una barbaridad porque viola el derecho a la protesta consagrado en la Constitución. Es absolutamente ilegal. Las protestas no se pueden prohibir, hay que discutir los problemas. Las protestas son la relación natural entre el Pueblo y el Estado”, dijo. “Anuncia un ajuste brutal y después amenaza por cadena nacional a los que quieren protestar. Si esa es su intención, va a terminar mal”, añadió.

La respuesta de Belliboni fue tras los dichos del Presidente en la escalinata del Congreso. “Quien corta la calle violando los derechos de sus conciudadanos no recibe la asistencia de la sociedad. El que corta, no cobra”, dijo Milei ante los aplausos de los libertarios. .

“Fuera de la ley no se permite nada” apuntó, y prometió que el “país contiene a quienes lo necesitan, pero no se deja extorsionar por aquellos que utilizan a quienes menos tienen para enriquecerse a esos mismos”. Así, aseguró: “Este nuevo contrato social nos propone un país distinto, en que el Estado no dirija nuestras vidas, sino que vele por nuestros derechos, un país en el que él que las hace las paga”.