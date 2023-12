Este sábado 22 hs. por Metro “Futuro Posible“ con la conducción de Dolores Pereyra Iraola, el programa que entrevista a los referentes de la sociedad que trabajan para hacer una sociedad más justa y solidaria.

El programa de hoy:

Por donde empezamos?

En esta oportunidad nos visita Silvana Cavallaro Directora de Estrategia y Consultoría Consciente

“Del mundo corporativo me fui hacer coaching después de 25 años en el mundo privado, patee el tablero fue un llamado que no pude dejar de escuchar, todo lo vino después se fue amalgamando”

Hay un nuevo liderazgo en los empresarios, antes en los 90’ era distinto generar dinero la carrera etc, hoy en día es diferente se necesitan otros formatos, hay temas más profundos más espirituales que antes no existían.

Había épocas que uno no decía lo que le molestaba lo que pensaba estaba mal visto hoy somos más sinceros desde lo humano, hoy buscamos líderes con motor interno. Tenemos que dejar de ser niños y pedirles a los políticos que nos resuelvan todo.

