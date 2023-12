El consulado italiano anunció cambios en su sistema de turnos

Es para la sacar ciudadanía. Con el objetivo de evitar que se involucren terceros, cancelarán las citas de usuarios no reconocidos por la página.

El consulado italiano en Buenos Aires anunció este martes cambios en su sistema de turnos para poner un freno a los gestores, quienes reciben dinero para administrar los trámites por parte de quienes desean la ciudadanía italiana.

Según el comunicado difundido en la página oficial del consulado, para “evitar los intentos de obtención de turnos en el sistema por parte de terceros”, se habilitarán turnos “cada semana, de domingo a jueves a las 19, a través del [portal] Prenot@mi (opción “Reconstrucción” y “Hijos Directos Mayores de Edad”), como venía ocurriendo hasta ahora” y “en cualquier momento no previsible, de manera aleatoria”. Con este nuevo sistema, aquellos turnos de usuarios no sean reconocidos serán cancelados y estarán disponibles para otros aspirantes.

“Se invita a los usuarios a conectarse –además que en los días y horarios habituales, que se mantendrán (de domingo a jueves a las 19:00)– también en cualquier otro momento de la semana”, se informó en el comunicado. Para las personas adultas, el arancel consular equivale a 300 euros al tipo de cambio consular oficial, aunque en caso de no reconocer la ciudadanía, “el importe pagado no será reembolsado”.

Cabe recordar que en la Argentina, hay otros ocho consulados italianos además del de Buenos Aires. Son los de Lomas de Zamora, Morón, La Plata, Bahía Blanca, Mar del Plata, Córdoba, Mendoza y Rosario. Pero el comunicado incluye a la sede porteña.

Para obtener la ciudanía por vía administrativa no es necesario contratar gestores. Aunque muchas personas deciden hacerlo porque no saben por dónde empezar o no entienden cómo hacerlo, todos los pasos a seguir están en el sitio oficial del consulado italiano.

Más allá de nuevas facilidades en el trámite que anunció el año pasado el gobierno italiano, como la entrega de documentos vía digital, todavía se reportan dificultades para conseguir un turno ya sea para tramitar la ciudadanía como para renovar el pasaporte.