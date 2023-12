Sin dar explicaciones, Talerico dijo que no será Directora Nacional de Migraciones

“Finalmente no estaré a cargo de la Dirección Nacional de Migraciones”, anunció María Eugenia Talerico, ex directiva de la UIF con Macri Mauricio Macri. Sin embargo, y sin explicar los motivos, Talerico confirmó en redes sociales que no será la sucesora de Florencia Carignano.

De ese modo, y sin ampliar sus motivos, la exfuncionaria macrista anunció que no tomará el cargo que actualmente ocupa Florencia Carignano.