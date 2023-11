Javier Milei finalmente viaja a Estados Unidos y suma a Luis Caputo a la comitiva

El presidente electo quiere al exministro macrista en el Palacio de Hacienda y su decisión de invitarlo a la gira fortalece la idea de que así será.

El presidente electo, Javier Milei, viaja este domingo a Estados Unidos para protagonizar una gira relámpago que incluye New York y Washington, adonde cumplirá una nutrida agenda personal y oficial antes de asumir como jefe de Estado. En un notable gesto político, ya que aún no está confirmado en ningún cargo – aunque retumba desde hace días para la cartera de Hacienda – sumó al periplo a Luis Caputo a la comitiva, que además integran Karina Milei, Nicolás Posse y Santiago Caputo, sus principales asesores.

Milei quiere al exministro macrista en el Palacio de Hacienda y su decisión de invitarlo a la gira fortalece la idea de que así será. No obstante, Caputo no comparte la idea del cierre del Banco Central, ni la propuesta de dolarización de la Economía, pero estas dos objeciones ya no son un obstáculo programático para el Presidente electo.

En este contexto, Milei concretará su deseo personal en New York para visitar la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, conocido como “el rebe de Lubavitch” y considerado milagroso. Caputo, mientras tanto, mantendría una agenda urgente con inversores y banqueros de Wall Street.

Junto al futuro mandatario y su eventual ministro de Economía viajarán Karina Milei, Santiago Caputo -sobrino de “Toto”- y Nicolás Posse, los principales asesores políticos de Milei.