Quién es quién en el futuro Gabinete de ministros de Javier Milei

Mientras hay nombres que siguen en danza, ya se pudieron confirmar varios puestos. Entre ellos hay figuras de Juntos por el Cambio.

De a poco, y con muchas idas y vueltas, con nombres que se confirman y después caen, se van conociendo quiénes ocuparán el futuro Gabinete del presidente electo Javier Milei. Como era de esperar, aparecen varias figuras de Juntos por el Cambio, como Patricia Bullrich en Seguridad, y Luis Caputo, que estará al frente de Economía.

Estos son los nombres confirmados, entonces, hasta este viernes por la mañana, para integrar el Gobierno del libertario.

Patricia Bullrich, Seguridad. Bullrich había hecho un acuerdo con Milei tras ser derrotada en la elección general, e incluso días atrás la titular del PRO se había refirió a la posibilidad de ocupar el cargo que tuvo durante la gestión de Mauricio Macri: “Si me lo ofrecen y me dicen que no hay otra alternativa, bueno, lo acepto”, dijo en una entrevista con TN.

Luis “Toto” Caputo, Economía. Aunque se aguarda su respuesta, la designación en el ministerio del exsecretario de finanzas del Gobierno macrista sería un hecho.

Nicolás Posse, jefe de Gabinete. Semanas antes del triunfo en el balotaje, Milei ya había confirmado a Nicolás Posse como el jefe de ministros de su Gobierno.

Es un ingeniero graduado en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) y que se desempeñó como gerente general de la Unidad de Negocios Sur de Corporación América, el grupo que preside el empresario Eduardo Eurkenian.

Guillermo Francos, Interior. Fue diputado nacional entre 1997 y 2000 y es “amigo” de Milei. “Soy el que lo impulsó a expresar públicamente sus ideas sobre la libertad, sobre los problemas que tenía la Argentina”, afirmó.

Mariano Cúneo Libarona, Justicia. Es un abogado penalista, expanelista de televisión, muy conocido en los Tribunales donde se lo recuerda por sus audaces estrategias jurídicas que le permitieron dar vuelta casos perdidos.

Sandra Pettovello, Capital Humano. Pettovello, licenciada en Ciencias de la Familia, asumirá en una cartera que fusionará los existentes ministerios de Educación, Salud, Trabajo y Desarrollo Social, en medio de la reforma del Estado propuesta por LLA.

Diana Mondino, canciller. La economista Diana Mondino será la futura canciller y se encargará de las relaciones de la Argentina con otros países.

Guillermo Ferraro, Infraestructura. Ferraro fue uno de los primeros confirmados del Gabinete, para un megaministerio que tendrá cinco áreas a cargo: transporte, obras públicas, energía, minería y comunicaciones. El empresario fue funcionario en la secretaría de Industria durante la presidencia de Eduardo Duhalde entre 2002 y 2003. Años más tarde estuvo en la gestión de Cambiemos en la ciudad de Buenos Aires.

Los secretarios confirmados, en tanto, son Franco Mogetta, actual secretario de Transporte del Gobierno de Córdoba, para trabajar en esa área a nivel nacional; y el productor teatral Leonardo Cifelli, para Cultura.

Adentro y afuera

Entre los nombres propuestos y luego descartados, estuvo el de la excandidata a gobernadora bonaerense, Carolina Píparo, quien iba a encabezar la Anses y finalmente se confirmó -hace minutos- a Osvaldo Giordano. En tanto, Horacio Marín quedará al frente de YPF.

De todos modos, a poco más de dos semanas de la asunción de Javier Milei al frente del Ejecutivo, todavía quedan cargos sin confirmar y no sería raro que algunos nombres mencionados aquí cambien.