Salud: abren readjudicaciones para residencias en centros de salud bonaerenses

Se buscan cubrir 432 cargos de especialidades priorizadas como Clínica Médica, Medicina General/Medicina Familiar, neonatología, Pediatría, Psiquiatría, Terapia Intensiva y Neurocirugía.

El sistema de salud bonaerense lanzó la tercera readjudicación para cubrir 432 cargos de especialidades priorizadas de “cuidados progresivos con el foco en seguimiento, escucha y empatía hacia las y los pacientes”, informó el Ministerio de Salud bonaerense.

“Se está trabajando en un modelo de cuidados progresivos en la Provincia de Buenos Aires, donde es muy importante sumar más médicos clínicos, generalistas, psiquiatras, neonatólogos, pediatras e intensivistas. Esa transformación ya empezó en los hospitales bonaerenses, pero necesitamos cada vez más profesionales y en los últimos años son las que mas nos cuestan completar los cupos de residencias”, explicó el titular de la cartera sanitaria, Nicolás Kreplak.

En esta tercera apertura, el Ministerio de Salud bonaerense busca sumar más profesionales para cubrir cargos de especialidades estratégicas exclusivamente de Provincia de Buenos Aires, con el horizonte de integrar el sistema de salud en el marco del Plan Quinquenal y la conformación de la Red de Atención y Cuidados de Salud. En este sentido, el titular de la cartera sanitaria, Nicolás Kreplak, realizó reuniones sectoriales con médicos generalistas, clínicos y próximamente con pediatras, para comentarles acerca en la necesidad de esas especialidades en el sistema de salud y solicitar su ayuda para convocar graduados y graduadas.

En esta instancia se adjudicarán:

77 cargos de Clínica Médica;

105 de Medicina General/Medicina Familiar;

48 de Neonatología;

122 de Pediatría;

14 de Psiquiatría;

2 de Psiquiatría Infanto-Juvenil;

57 de Terapia Intensiva;

6 de Terapia Intensiva Infantil;

1 cargo de Neurocirugía.

En relación con la actualidad del sistema, Kreplak agregó que hoy se nota una tendencia hacia “las especialidades que utilizan alguna tecnología, un equipamiento especial, pero son los mas específicos y el modelo de cuidados progresivos necesita un seguimiento, más escucha, empatía, comprensión y esto lo hacen los generalistas, los clínicos, etc.”.

El detalle de las vacantes se puede consultar en este link https://www.ms.gba.gov.ar/sitios/residencias/concurso-de-residencias-para-profesionales-de-la-salud-2/

Después de 21 años, se cambió el reglamento de las residencias y entre otros avances hoy las guardias son de 12 horas, y no de 24 horas como eran antes; hay plus salarial por: guardia, hijos/as y elección de zonas de baja cobertura; la jornada laboral es de lunes a viernes y no incluye sábados; los residentes tiene aportes jubilatorios y obra social; pueden hacer docencia e investigación durante toda su residencia, y en el último año, tienen un día libre para trabajar.