El Banco Central compró US$ 23 millones y en noviembre acumula US$163 millones

El Banco Central (BCRA) compró hoy US$ 23 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), con lo que en noviembre suma un total de US$ 163 millones.

En lo que respecta al mercado de divisas, los dólares bursátiles marcaron hoy altibajo: el dólar contado con liquidación marcó una leve suba de 0,1%, en $877,21; mientras que el dólar MEP retrocedió 1,3%, a $870,63.

De esta forma, en lo que va del mes, la cotización del CCL sube 1,4% y el MEP +2,1%.

Por su parte, el denominado dólar “blue” o informal marcó una baja significativa de $35, en $925 por unidad.

En tanto, en el mercado mayorista la divisa estadounidense finalizó en $349,95 por unidad; mientras que el dólar minorista cerró a $365,5, sin variación respecto al viernes.

Por último, en el segmento de contado, el volumen operado fue de US$ 323,467 millones, en futuros MAE US$ 211 millones y en el Rofex US$ 799 millones.