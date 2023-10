Massa dijo que definir que no ser exporte combustible no es “una amenaza” a las petroleras, sino que es una medida de Estado

En una entrevista a La Nación + el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria dio una exhaustiva explicación de la problemática de falta de combustibles.

El ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, dijo que se reunirá con las empresas petroleras este martes, para que normalicen la situación de escasez de combustibles y dijo que es una “decisión de Estado” para “defender el bolsillo de los argentinos” y aclaró que el hecho de advertir que no se podrá exportar “no es una amenaza”, sino que se trata de tener firmeza cuando se producen “situaciones de especulación”.

En una entrevista con La Nación + se refirió al problema del abastecimiento de nafta y pidió a la periodista María Laura Santillán aclarar “algunas cuestiones” para no confundir a la sociedad. “En primer lugar me gustaría también aclarar algún comentario que escuché cuando entré al estudio porque me parece que importante que la información sea fidedigna, y las petroleras trabajan con pre financiación de exportaciones compensando sus importaciones, de manera tal que no tiene nada que ver la bajada de barcos con el tema del Banco Central”, expresó el ministro, y añadió: “Para que quede claro, hace 15 días en medio del proceso electoral empezó todo un ruido de que el día después de las elecciones había una devaluación y hubo retención de stock, y después cuando no hubo devaluación vino un segundo ruido que es ‘vence el congelamiento de precios’, ¿de cuanto va a ser el aumento?, y también hubo retención de stock de parte de las petroleras”.

Para sintetizar, redondeó: “Si no normalizan no sale más un barco de exportaciones, básicamente ¿por qué?, lo tiene que saber la gente, las empresas petroleras argentinas están batiendo récord de producción, récord histórico, el más alto de producción este año, están batiendo récord de exportación y además tenemos una situación de precios adicional que es primero la guerra primero de Ucrania y después el conflicto que se desata en Israel, generan una suba de precios internacional, en paralelo el sector petrolero argentino tiene beneficios impositivos para exportar y tiene beneficios cambiarios para exportar, y eso tiene un límite ¿el límite cuál es?, que abastezcan el mercado local”.

Consultado sobre el rol de YPF en el conflicto, el ministro explicó que “parte de su producción la vende en el mercado interno y parte de su producción la recibe de otros productores, no es importador neto. Entonces cuando el productor tiene que elegir si vende en el mercado externo o mercado interno y tiene el doble del valor del barril en dólares lo que termina haciendo es elegir vender al mercado externo y desabastecer”. Siguiendo esa idea, subrayó: “Los productores, los Vista de este mundo, los Páez de este mundo, los Tecpetrol de este mundo no le vendieron”.

Acerca del valor del precio de la nafta y de un supuesto atraso en el valor en surtidor, el ministro y candidato se refirió a los dichos de Javier Milei sobre “la liberación” tarifaria por lo que la ciudadanía debería pagar 800 pesos el litro de nafta. “Por el tema de tipo de cambio más liberación sin impuestos son 800 pesos, porque recordemos que una de las cosas que estamos haciendo es no aplicar todo el ICL (Impuesto sobre los Combustibles Líquidos) para que no le vaya en precio a la gente, y la gente tiene que elegir si quiere pagar 800 o quiere pagar 350 o 320 como vale la Infinia en la estación de servicio de acá en la otra cuadra. Ese es elegir el modelo de país en el que queremos vivir”, remarcó.