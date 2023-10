Milei: “A lo mejor los dirigentes de JxC que me cuestionan siempre quisieron estar con Massa”

El líder libertario opinó sobre la crisis que se desató en la alianza opositora tras su acuerdo con Macri y Bullrich, de quienes dijo que “tuvieron un gesto de humidad”.

En medio de la complicada situación que se vive dentro de la alianza de Juntos por el Cambio (JxC) tras la derrota en las elecciones y el acuerdo de Mauricio Macri y Patricia Bullrich para apoyar la candidatura presidencial de Javier Milei, el líder libertario deslizó que los dirigentes de JxC que lo cuestionan “quizás siempre quisieron estar con (Sergio) Massa”. Además, afirmó que tanto Macri como Bullrich “han tenido un gesto de humildad”. Y mencionó a dos economistas de JxC que podrían llegar a integrar su equipo, en caso de ganar el ballotage.

En una entrevista en radio Mitre, Milei aseguró que “tanto la señora Bullrich como el presidente Macri han tenido un gesto de grandeza y sobre todo de mucha humildad”. Y añadió: “Los resultados de las elecciones fueron muy contundentes en términos de que 63% de la población no quiere que siga el kirchnerismo. Con la particularidad que el 53% de los argentinos votó que quiere un cambio, y un cambio muy concreto en torno hacia las ideas de la libertad”.

“Ese cambio hacia las ideas de la libertad tenía dos expresiones. Una era la que presentaba Junto por el Cambio y otra era la que representamos nosotros en la Libertad Avanza. La verdad es que la coherencia marca es que si no pudimos resolverlo en un formato de interna, que si usted recuerda, yo me he propuesto recurrentemente ir a una interna con esta línea Junto por el Cambio y que finalmente sostuve que el que ganaba gobernaba y el que perdía acompañaba. No lo pudimos resolver por ese mecanismo, pero se resolvió por otro formato”, explicó Javier Milei.

“Algunos sí”

En tanto, al libertario le preguntaron si los economistas que formaron parte del equipo de campaña de Bullrich podrían integrar un eventual gobierno suyo. Entonces, contestó: “Algunos de los economistas, sí, y otros no. (Carlos) Melconian no sería el caso. (Daniel) Artana y (Rodolfo) Santángelo, sí”.

Milei, sobre la posible incorporación a sus tropas de exministros de Macri, respondió que “con muchos de ellos yo soy amigo. De vuelta, están de un lado pero podrían estar del otro también. Somos amigos, colegas y tenemos una visión. Además, en los grupos de JxC hay economistas súper talentosos. Le doy el caso del Banco Central previo al 28 de diciembre de 2017. Ese Banco Central era un lujo: Sturzenegger, Reidel, Flores Vidal… Mire los economistas que tiene ahí”.

En ese marco, volvió a referirse al encuentro que mantuvo a inicios de esta semana con Macri y Bullrich, y aseguró que nadie le pidió tener influencia en la designación de eventuales cargos a cambio del apoyo. “Eso es falso, no se me pidió nada. El apoyo que se presentó es incondicional. Es un gesto de grandeza tanto de la señora Bullrich como de Macri, que no está dentro de la lógica de la política convencional”, sentenció.

A continuación, el candidato a presidente de LLA aseguró: “Si a mí me hubiera tocado quedar relegado del balotaje, hubiera hecho lo mismo. Hemos puesto las ideas del cambio por encima de las diferencias personales y conceptuales”. Milei agregó que “de hecho, la reunión del martes se inició con un pedido de disculpas mutuo y a partir de ahí dijimos: ‘Bueno, es mucho más importante mirar hacia adelante y buscar una Argentina mejor que estar removiendo nuestras diferencias pasadas’”.

“Traidores”

Hacia el final de la charla, Milei reflexionó sobre los conflictos que se produjeron al interior de JxC tras la decisión de Macri y Bullrich: “Probablemente los que no quieran saber nada (con el apoyo a LLA) son los que siempre quisieron estar con (Sergio, el candidato de Unión por la Patria) Massa. Lo hacían de manera velada y son, desde mi punto de vista, los mismos que traicionaron a Bullrich, porque si ve lo que pasó con los votos de Massa y de Bullrich está claro lo que pasó”.

Javier Milei agregó que con Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, que manifestaron su rechazo al acuerdo, “no hay afinidad de ideas. Acá el elemento ordenador es el cambio y el estilo del cambio. Si se fijan, yo siempre bregué por un ordenamiento ideológico que afortunadamente está pasando. Hay gente que, más allá de las etiquetas, adhiere a las ideas de la izquierda, la centroizquierda, los progres, los colectivistas… Y tienen que estar del otro lado. De este lado estamos los que ponemos la libertad en el centro de la escena. Se hace bastante difícil escucharlos y que no suenen parecido a lo que representa Massa”.