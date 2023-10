Milei y Bullrich se mostraron juntos por primera vez luego del acuerdo por el ballotage

El candidato liberal y la titular del PRO contaron en televisión cómo fue la reunión en la casa del expresidente Mauricio Macri que selló el apoyo a La Libertad Avanza.

El candidato presidencial por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, y la excandidata por Juntos por el Cambio (JxC) y presidenta del PRO, Patricia Bullrich, se mostraron juntos en televisión por primera vez luego de que esta última declarara públicamente su apoyo al liberal en el ballotage del 19 de noviembre. En esa instancia, Milei afirmó que había ofrecido al expresidente Mauricio Macri y a la misma Bullrich presentar una coalición antes de las elecciones, mientras que la ahora excandidata aseguró que su soporte a al libertario “va a tomar un volumen político más grande” en los próximos días.

Los políticos contaron, en los estudios del canal Todo Noticias, cómo llegaron a un acuerdo que tuvo su génesis en la casa del expresidente Mauricio Macri la madrugada del miércoles. “Tuvimos una reunión con el expresidente Macri y la doctora Bullrich, nos pedimos disculpas mutuamente por lo que pasó en la campaña y hemos logrado reconstruir el vínculo que teníamos, a veces la lógica de la campaña lleva a unos excesos. “Tuve una maravillosa charla con la señora Bullrich y nos reconciliamos”, aseguró Milei.

Bullrich, por su parte, aseguró que en la velada ella y Milei se ofrecieron disculpas luego de varios cruces que tuvieron en la campaña electoral, entre ellos, una acusación del libertario que la había tratado de “montonera asesina tira bombas” y que había derivado en una denuncia de la exministra de Seguridad. “Lo hablamos de manera privada, bien a fondo y uno es capaz de perdonar”, aseveró.

“Un acto de grandeza”

Milei valoró que la excandidata presidencial de JxC “hizo campaña apostando por el cambio” y consideró “un acto de grandeza” que Bullrich haya decidido acompañar la candidatura de Milei para el balotaje contra el ministro de Economía, Sergio Massa.

“Si me hubiera tocado hacer lo mismo, lo hubiera hecho. Nosotros naturalmente tenemos diferencias por eso fuimos separados, pero enfrente tenemos el populismo, la decadencia, la inflación, la corrupción”, expresó.

Sobre otros dirigentes de JxC, Milei señaló que “hay muchísima gente que ha tenido un rol destacado en el gobierno de JxC y que me parece gente sumamente valiosa que nosotros estamos dispuesto a sumar en el caso de que ellos quieran volver a intentarlo en el gobierno de LLA”.

Sin embargo, marcó que su espacio quiere “un cambio más profundo” que el de JxC, por ejemplo, Milei pretende que “no exista más el Banco Central”, mientras que la coalición amarilla busca que “deje de emitir”. “Yo no bajo mis banderas. Yo creo que el Banco Central no debe existir porque creo que la emisión monetaria es una estafa. Cualquier acción que toma el Banco Central hace daño”, subrayó.

Javier Milei aseguró, de hecho, que “tiempo atrás” había ofrecido a Macri y Bullrich formar una alianza “coherente con las ideas de la libertad”. El libertario recordó que previo al comienzo de las elecciones, “ofrecimos al expresidente (Mauricio) Macri y a la señora Bullrich armar una nueva coalición coherente con las ideas de la libertad, y en una interna el que ganaba gobernaba y el que perdía acompañaba. Y sostuve que esa alianza era ganadora en primera vuelta”.

“Esto va a tomar cada vez más volumen”

Patricia Bullrich señaló, por su parte, que junto a Luis Petri “ganamos unas PASO, de alguna manera somos los más representativos de JxC, nos legitimamos”. Entonces, “La Libertad Avanza sacó más votos que nosotros. Lo que hicimos fue poner el objetivo fundamental que creemos que el país necesita, que es que haya un cambio profundo, que sea un cambio de matriz económica, social, de nivel de vida, de progreso en Argentina. Y para eso elegimos estar con la parte del cambio que más voto sacó”.

De ese modo, “con esa representación, que me la dio la gente, no el partido, tomamos una decisión que es no al continuismo, no al kirchnerismo”.

“Es una decisión que cada día va a tomar un volumen político más grande, la cantidad de dirigentes, diputados, senadores, gobernadores que llamaron para poder tener una conversación para trabajar por el cambio”, anticipó la excandidata.

Igualmente, Bullrich advirtió que “lo nuestro es apoyar, no es un gobierno de coalición, es una cuestión de principios” y señaló que “no se habló” de integrar un posible Gobierno junto con Milei.

“La cantidad de dirigentes y de votantes de JxC que van a estar en el cambio le puedo decir que van a ser todos. Cada uno va a ir tomándose sus tiempos. Yo jugué unas PASO contra muchos dirigentes y gané, así que me tengo confianza”, ratificó.

Previo a la entrevista, Javier Milei y Patricia Bullrich se tomaron una foto abrazados, una imagen significativa que de algún modo remite a otra que compartió el líder de LLA mientras la titular del PRO manifestaba su apoyo en conferencia de prensa. Al final de la nota, Bullrich dijo que “recordé el abrazo Perón y Balbín, Perón lo metió preso a Balbín. Sin embargo, en determinado momento hubo una reconciliación y fue uno de los abrazos que pasó a la historia porque las personas por el bien de la patria deben dejar de lado insultos, malos momentos y trabajar en pos del objetivo que quieren”.

“La reconciliación y el abrazo es por la gente”, concluyó Patricia Bullrich.