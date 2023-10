La UCR rechazó el acuerdo Milei – Bullrich: “No apoyará a ninguno de los dos candidatos”

Los radicales calificaron de “unilateral e inconsulta” la decisión de Bullrich y Petri de apoyar a Javier Milei en el ballotage. Después, Morales y Lousteau consideraron que Mauricio Macri y la excandidata “se fueron” de JxC.

La UCR decidió hoy declararse prescindente en el ballotage y se diferenció así de Patricia Bullrich, que horas antes había proclamado su apoyo a Javier Milei. Gerardo Morales, presidente del radicalismo, tildó de “irresponsables” a Bullrich y a Mauricio Macri y, apoyado por el vice partidario, Martín Lousteau, consideró que los dirigentes de PRO “decidieron irse” de Juntos por el Cambio.

El pronunciamiento formal del radicalismo, expresado en un documento partidario, contenía críticas a la decisión de Bullrich –acompañado por su compañero en la fórmula, el radical Luis Petri- por “unilateral” e “inconsulta”. Pero después, en contacto con la prensa, Morale y Milei escalaron el conflicto y dejaron a Juntos por el Cambio al borde de la ruptura.

“La actitud de Patricia es intolerable”, dijo Morales. Y agregó: “Me da vergüenza ajena, es vergonzoso, lo lamento mucho, está afuera de la coalición. Es una falta de respeto hacia nosotros que no perdonamos”, recalcó el jefe de la UCR.

Morales apuntó especialmente a Mauricio Macri, quien se reunió anoche con Bullrich y con Milei para empujar el acuerdo, como el gran gestor de esa decisión política, aunque no participó de la conferencia de prensa en la que se anunció. “Macri está feliz porque es lo que quería, joderle la vida a Juntos por el Cambio”, subrayó Morales.

“Macri es el gran responsable de la derrota. Antes de las PASO ya hacía campaña para Milei. Es un gran irresponsable. Lamento que Patricia se haya sumado y de esta manera”, dijo el jujeño. Morales lanzó otra acusación que tendrá ecos en las próximas jornadas: afirmó que Macri buscó asegurarse, en su acuerdo con Milei, el freno de causas judiciales que apuntan al expresidente. “A mí Macri no me llama hace un año y sigo mi vida. Con Patricia hablé ayer, pero no creo que me llame. Lo que hizo es una falta respeto”, completó Morales.

El jefe radical enfatizó que “se fueron ellos. Nosotros no rompimos Juntos por el Cambio ni lo queremos romper. Lamentamos que se hayan ido Mauricio y Patricia. Vamos a ver qué pasa en los próximos días”.

Lousteau, por su parte, agregó que dicen ellos (Bullrich y Petri) que fueron a hablar cómo fórmula, mentira, desde el punto de vista legal ya no existen como fórmula, fueron a hablar en nombre de Juntos por el Cambio”, apuntó y los cuestionó severamente por “romper todos los mecanismos de decisión que tenía este frente”.

“La patria va a estar más en peligro con ella y con Milei”, dijo Morales en referencia a la frase de José de San Martín que utilizó Bullrich para justificar su posición. Esa frase reza que “cuando la patria está en peligro vale todo menos no defenderla”. “No vale todo. Hablan de corrupción de la boca para afuera pero arreglan con Barrionuevo. Es una farsa, Milei es un farsante. Corre riesgo la patria de entrar en la noche más oscura con Milei”, respondió Morales.

El documento, en su documento, la UCR aseguró que “no apoyará a ninguno de los dos candidatos. Ninguno de los dos garantiza un futuro de progreso para la Argentina”. Y criticó a Bullrich y Petri al asegurar que “rechazamos posiciones unilaterales inconsultas que no expresan los valores de Juntos por el Cambio”.

“En ese estado de situación y con el deseo de revertirlo colectivamente fuimos a las urnas. Y la ciudadanía se expresó: la propuesta política de Juntos por el Cambio resultó tercera, quedando afuera del balotaje. Esto merece reflexión y autocrítica profunda de todos los partidos de Juntos por el Cambio, así como de sus principales actores políticos”, dice el texto.

“La Unión Cívica Radical agradece el acompañamiento de los millones de argentinos que a lo largo de país acompañaron nuestras propuestas y rechazamos posiciones unilaterales inconsultas que no expresan los valores de Juntos por el Cambio Nuestro partido tiene una extensa historia en defensa de la democracia, del respeto de los derechos humanos, de la ampliación de derechos sociales de manera sostenible, de compromiso con la educación y la salud públicas, así como también de un posicionamiento soberano en materia de política exterior”, expresó el partido que conduce Gerardo Morales, al cuestionar a Patricia Bullrich.

“Los argentinos colocaron a nuestra coalición en un rol de oposición. Y eso es lo que debemos hacer. Esa responsabilidad es sumamente relevante, ya que contamos con 10 gobernadores, cientos de intendentes, 93 diputados y 24 senadores nacionales”, afirmó el radicalismo.

Y continuó: “Ese mandato de las urnas para con Juntos por el Cambio es el que vamos a honrar, reconstruyendo los liderazgos, los proyectos y las visiones que vuelvan a enamorar a los argentinos, al tiempo que controle y ponga los límites necesarios a quienes vayan ser gobierno nacional a partir del 10 de diciembre”.

“Los argentinos votaron, y son los únicos dueños de los votos. Ningún dirigente lo es. Cada uno de ellos decidirá en el balotaje por su preferencia. La UCR no apoyará a ninguno de los dos candidatos. Ninguno de los dos garantiza un futuro de progreso para la Argentina”, enfatizó el partido.

Según consideró, “Sergio Massa es tan responsable como Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner del estado del país, de su empobrecimiento, del proceso inflacionario, la corrupción y del deterioro social y económico de Argentina”.

“El extremismo demagógico de Javier Milei se encuentra en las antípodas de nuestro pensamiento. Su plataforma política y la violencia que se desprende de sus palabras y gestos, atentando siempre contra la convivencia, no tienen nada que ver con nuestro partido. Jamás podríamos tener nada que ver con su espacio. Tenemos la oportunidad histórica, a 40 años de recuperar la democracia, de terminar con las grietas que peligrosamente parecen multiplicarse y que sólo han servido para rédito personal y político de algunos sectores y actores. Tenemos la responsabilidad de sacar el país adelante, desde el lugar que los argentinos nos han asignado”, enfatizó.

“Y de construir un nuevo radicalismo, que sobre sus valores históricos convoque nuevamente a las mayorías, que represente los intereses nacionales y rescate lo mejor de nuestra tradición institucional. Con banderas y liderazgos renovados que permitan explicitar un camino claro, un proyecto de país para construir un futuro mejor. A ese desafío convocamos a los argentinos”, agregó la UCR.