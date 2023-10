Almaceneros bonaerenses advierten por precios y dificultades en el abastecimiento

“No tenemos norte, no tenemos precios, vamos al mayorista y no tenemos mercadería”, alertó el presidente de la Federación de Almaceneros, Fernando Savore.

El presidente de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires, Fernando Savore, advirtió que ese sector no tiene precios de referencia y sufre escasez de productos, a raíz del impacto de la inflación y la incertidumbre sobre el dólar.

“La situación actual es un desastre. Si la mercadería sigue aumentando, se puede ir reponiendo, pero ahora el problema es que no conseguimos en el mayorista, con lo cual no tenemos precios”, se quejó el dirigente.

Según Savore, “la incertidumbre está: no tenemos norte, no tenemos precios, vamos al mayorista y no tenemos mercadería. Si este domingo es electo un nuevo presidente veremos cómo se estabiliza, pero si hay segunda vuelta no sé cómo va a seguir el país”.

En declaraciones al programa “Pan y circo” de radio Rivadavia, el directivo ejemplificó que algunos productos, como el arroz, aumentaron más del doble durante el último mes.

“Hoy está casi $1.000 el kilo de arroz más económico, cuando un mes atrás estaba $400 . Los fideos, pasaron de $300 a $690 en la última semana; el azúcar, de $340 por kilo a $900 en diez días. Y en galletitas faltan un montón de marcas. Es algo insostenible”, alertó Savore.