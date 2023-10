El periodista Carlos March en el ciclo “Futuro Posible”, este sábado por canal Metro

Este sábado a las 22 se emite un nuevo programa del ciclo “Futuro Posible” por la señal del canal Metro conducido por Dolores Pereyra Iraola el programa que entrevista a los referentes de la sociedad que trabajan para hacer una sociedad mas justa y solidaria. Contaremos con la visita de Carlos March de fundación Avina periodista ex poder ciudadano, que vino a presentar su último libro Democracia Bipolar

“ Somos perversamente originales, no hay que mirar los países europeos para saber que se puede vivir mejor, argentina está detenida en el tiempo, no se vislumbra una salida. El que se vayan todos del 2001 , ahora apunta a Milei, nos civilizamos ya no tiramos piedras lo cambiamos por Javier Milei, hay mayores responsabilidades y tomar desiciones ante lo público.

La oferta electoral es la qué hay, En términos de corrupción los porcentajes son escandalosos y se combina con el delito organizado el peor cóctel.

Debo recomendar un libro para estos tiempos “Argentina al margen de la ley de Carlos Nino”. Hay dos argentinas que nos empujan la de la esperanza y la otra en la que vivimos. Existen 100 mil organizaciones sociales que trabajan por el prójimo, son imprescindibles pero no suficientes, debemos tener una esperanza estratégica construyendo curvas de colaboración. Tenemos que articular capacidades construyendo bienes públicos de calidad y acceso masivo el libro está dedicado a fortalecer el sistema democrático.