Etchevarren compartió con todo su equipo, el pueblo de Dolores y los empleados municipales, la calificación otorgada por la Provincia

1º DOLORES EN PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO SOCIAL, NATURAL, HISTÓRICO Y TURÍSTICO

El Intendente Camilo Etchevarren, acompañado por integrantes del gabinete municipal, dio detalles del relevamiento realizado en la Provincia de Buenos Aires, en el que Dolores terminó primero entre los 135 distritos, por preservación del patrimonio social, natural, histórico y turístico.

“Desde la Provincia se evalúa periódicamente a los 135 municipios. Hace unos meses se midió el trabajo que se realiza en el cuidado del Medio Ambiente, sólo 27 comunas aprobaron y Dolores quedó en el puesto 15”, comenzaba diciendo Etchevarren, que agregó “al poco tiempo me llamó el Gobernador Kicillof y me comunicó que estábamos en el podio en Gestión Cultural y el último fin de semana me vuelvo a comunicar señalándome que estamos primeros en Gestión Turística”.

El Jefe Comunal expresó que por eso había invitado a todo su gabinete, a los candidatos que integran la lista, ya que es un logro que quería compartir con todo su equipo, el pueblo de Dolores y los empleados municipales.

“Este es un trabajo de muchos años, transformar una ciudad con mejor calidad de vida, moderna, segura, atractiva a las inversiones, con desarrollo sustentable y sostenibilidad, lleva mucho esfuerzo y tiempo”, afirmó el Intendente.

Etchevarren comentó que Dolores se encuentra en los primeros lugares en Salud e Infraestructura. “Les voy a dar otra buena noticia, la Provincia en una semana dará a conocer un ranking de varias evaluaciones de gestión y seguramente estaremos entre los cinco mejores”, señaló el Intendente.

Por último Etchevarren se refirió al crecimiento turístico que ha tenido Dolores. La información señala que Mar del Plata se encuentra en el primer lugar de los destinos más elegido por los turistas en la Provincia de Buenos Aires. Luego le siguen Tandil, Villa Gesell, Pinamar, Cariló, Mar de las Pampas, San Bernardo, San Pedro, Sierra de la Ventana y en el 10º lugar Dolores. Completan las primeras 20 ubicaciones, Chascomús, Tigre, San Clemente del Tuyu, Escobar, La Plata, Valeria del Mar, San Antonio de Areco, Las Gaviotas, Pilar y San Miguel.

“Estar en el décimo lugar como destino turístico de nuestra Provincia, nos llena de satisfacción, ya que somos un municipio que hace muy poco tiempo comenzó a desarrollar el turismo, como siempre trabajaremos para ir por más”, dijo Etchevarren.