Segundo debate: candidatos más sólidos, con intención de diferenciar propuestas en economía y seguridad

Los cinco candidatos presidenciales buscaron mostrarse más preparados y convincentes. Presentaron propuestas sobre Seguridad; Trabajo y producción; y Desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente.

Con el objetivo puesto en mejorar sus exposiciones y desempeños luego del primer debate, los cinco candidatos presidenciales se enfrentaron este domingo en el segundo encuentro llevado a cabo en la Facultad de Derecho de la UBA, a dos semanas de las elecciones generales del 22 de octubre.

Los candidatos Sergio Massa de Unión por la Patria (UxP), Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio (JxC), Javier Milei de La Libertad Avanza (LLA), Juan Schiaretti de Hacemos por Nuestro País (HNP) y Myriam Bregman del Frente de Izquierda y Trabajadores-Unidad (FIT-U) expresaron sus ideas y propuestas sobre tres ejes de gran importancia para la ciudadanía: Seguridad; Trabajo y producción; y Desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente.

Como en la dinámica del primer debate, en la segunda parte hubo preguntas cruzadas entre los candidatos, donde aprovecharon para mostrar más dureza y enfatizar las diferencias entre las posturas. A su vez, hubo chicanas similares a las del primer encuentro, que apuntaron a Sergio Massa por ser parte del Gobierno actual y no generar soluciones a problemas de base, a Patricia Bullrich en su rol de ministra de Seguridad del macrismo, a Javier Milei por sus expresiones violentas sobre uso de armas, venta órganos o esgrimir una motosierra en campaña y a la candidata Bregman por sus ideas de izquierda con cierta mirada de anacronismo por parte de sus contrincantes.

Seguridad

Los postulantes cruzaron sus posiciones sobre la inseguridad, la edad de imputabilidad, la forma de combatir el delito y el narcotráfico, el rol de las FFAA y hasta la ley de derribo.

Sergio Massa propuso la creación de un “FBI argentino”, a funcionar en el edificio Central Córdoba de la ciudad de Rosario, y que estará compuesto por “los mejores de cada una de las cuatro fuerzas federales” para enfocarse en los crímenes que son “trasnacionales”, en referencia a la “corrupción, el narcotráfico y trata de personas”. En esa línea, el candidato de UxP señaló que lo “recaudado” por la Justicia y por ese organismo “vuelva a fortalecer el sistema de funcionamiento de las fuerzas de seguridad, el Poder Judicial” y, otra parte, a fortalecer la función social de los “clubes de barrio”. Los otros dos ejes sobre seguridad de Massa fueron la “prevención”, a partir de su experiencia en Tigre, con “cámaras, móviles, sistemas satelitales de rastreo y botón de pánico en cada celular para cada una de las ciudades de más de 50 mil habitantes, financiado desde el Estado nacional”. El otro eje que planteó estuvo centrado en “exigirle cuentas a la Justicia” porque, dijo, “no puede ser que una excarcelación u orden de allanamientos demore siete, diez o quince días”, por lo que un eventual Gobierno suyo “medirá” el funcionamiento de los jueces a través de una modificación en la legislación.

Cuestionado por Bullrich por la renuncia de Martín Insaurralde a la Jefatura de Gabinete bonaerense tras la revelación de su viaje a Marbella, Massa aseguró que se trató de un “grave error” del dirigente y que por eso “le pidió” la dimisión a su cargo y a su candidatura a concejal de Lomas de Zamora. Al contestarle a Bullrich, el candidato y ministro agregó, dirigiéndose a Bullrich: “No todos somos lo mismo. Vos nunca le pediste la renuncia a (Gerardo) Milman”. Así se refirió al diputado del PRO investigado por la causa del intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Patricia Bullrich expuso que durante su gestión en el Ministerio de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri “enfrentó a las mafias, narcos y criminales”, y agregó que JxC “sabe a quién defender” mientras que el kirchnerismo “libera presos y hoy les dan Internet y celulares en las cárceles”. También señaló que Milei “quiere liberar las armas” y que “las armas liberadas caen en manos de los delincuentes”. “Voy a entrar en todos los territorios que están tomados por el narco con las fuerzas provinciales, federales y, si hace falta, las Fuerzas Armadas”, dijo, y propuso además “cambiar el Código Penal para que nunca más un violador pueda andar por la calle con tranquilidad”.

Javier Milei sostuvo que, si bien el Estado “se ocupa de seguridad y justicia”, en Argentina se “falla en esta materia” por “culpa de la casta”, y consideró que el “desastre” actual es “culpa de haber abrazado las ideas de (Eugenio) Zaffaroni, que cambia el rol entre víctima y victimario, haciendo que los delincuentes sean tratados como las víctimas cuando en realidad son los que tienen que estar encerrados”. Propuso “reformar ley de Seguridad Interior, de Defensa Nacional, la ley de inteligencia, modificar el sistema carcelario, el Código Penal y Penal Procesal, y en un contexto de reforma del sistema judicial para que sea verdaderamente independiente y los delincuentes tengan que pagar”. Al responder un derecho a réplica de Bullrich, que lo acusó de promover la libre portación de armas, Milei sostuvo que “hay una ley de armas y lo que hay que hacer es cumplirla” porque “no puede ser que estén armados los delincuentes y los honestos no”. “Queremos que se respete la ley de armas tal como existe y no como hoy, que está llena de restricciones que lo único que hace es favorecer a los delincuentes”, insistió. El libertario le recordó a la candidata de JxC que ella había hablado de “eliminar leyes por DNU” o “llevarse puestas garantías constitucionales”, por lo que se preguntó si “ese es el modelo de seguridad que quiere” y si “quiere que sea una dictadura”.

Myriam Bregman criticó la “demagogia punitiva” y advirtió que “el gran delito se organiza desde arriba, y eso implica hablar de complicidades en sectores de la fuerza de seguridad, políticos y judiciales”. Además, propuso “nacionalizar los puertos bajo control de los trabajadores” y dijo que “el que muestra la inseguridad como un hecho aislado está mintiendo”. “Solo hay salida si cuestionamos las condiciones estructurales de este sistema y garantizamos trabajo, educación y cultura para la juventud”.

En un cruce con Bullrich, Bregman expresó que “los que promueven la mano dura fracasaron; en una década incrementaron un 97% la población carcelaria, y ¿qué tienen para mostrar? Su orgullo era sacarse fotos en un secuestro de 25 ‘porros’. Literal”.

También le preguntó a la candidata de JxC “¿hasta dónde quiere bajar la edad de imputabilidad? ¿Hasta los 12? ¿Los 10? ¿El jardín de infantes? Se elige Presidente, no jefe de un penitenciario”, ironizó.

Juan Schiaretti llamó a “acabar con la puerta giratoria en los juzgados, modificando el Código Penal y Procesal Penal”, además de “cambiar la ley penal juvenil, que está vigente desde la dictadura”. “Al narcotráfico se lo combate en todo el mundo, pero el Gobierno nacional acá mira para el costado”, dijo el cordobés, por lo que llamó a “cuidar las fronteras” con las Fuerzas Armadas y la ley de derribo, aparte de “crear una fuerza federal anti-narcotráfico”.

Trabajo y producción

Juan Schiaretti planteó que “hay que eliminar las retenciones a las exportaciones del campo y el complejo agroindustrial”, al tiempo que propuso sustituir impuestos distorsivos como Ingresos Brutos por un impuesto a la última venta o un IVA provincial como tiene Brasil. Asimismo, puso el foco en “ayudar a las pymes que son las generadoras de empleo para que generen más, y esto significa acabar con la industria del juicio y poner en marcha el Fondo de Garantías por tiempo de trabajo, como existe en la industria de la construcción o con todos los empleados de Brasil, para bajarle las cargas sociales a las pymes”. Ese Fondo de Garantías tiene que regir para los nuevos empleos, de la misma manera que hay que transformar los programas sociales en empleo genuino”. El candidato cordobés propuso extender a todo el país lo que hizo en su provincia, el Programa Primer Paso, para hacer prácticas rentadas en las empresas privadas, poniendo recursos entre el Estado y los empresarios.

Sergio Massa sostuvo que es necesario “poner en el Trabajo uno de los ejes centrales de los próximos cuatro años”, y subrayó que “estamos planteando, una mejora en el ingreso desde dos lugares: obviamente la paritaria libre, pero además, la reducción de impuestos”. En esa línea destacó las medidas recientemente puestas en marcha, como la devolución del IVA y la quita de ganancias. “Ya hay 16,5 millones de argentinos que reciben la devolución del IVA, y obviamente terminamos con la mentira del impuesto a las Ganancias sobre el salario, y más de dos millones de argentinos ya no tienen esa preocupación”, graficó.

“Creemos que además hay que seguir haciendo, y en ese sentido hablarles a las personas con discapacidad que hoy son rechazadas del mundo del trabajo, básicamente porque la pensión funciona como un límite”, añadió, y sumó: “En el mundo del trabajo las mujeres hoy son discriminadas en el salario. Vamos a impulsar la obligatoriedad de que las empresas, por la misma tarea, paguen la misma remuneración a hombres y mujeres”. También se refirió a la necesidad de bajar las cargas sociales a las pymes, al empleo joven y a la incorporación de los beneficiarios de programas sociales al empleo formal. “No quiero empresarios pymes en Argentina que tienen que hacer un curso porque pagan 150 impuestos entre Nación, provincia y municipio. Por último, quiero ser claro respecto del programa de desarrollo exportador. Energía, minería y agro, vamos a seguir impulsándolos porque son la consolidación de las reservas argentinas”, concluyó.

Javier Milei fue un poco más técnico en este punto. “El PBI y el empleo formal privado están estancados desde el año 2011. Esto implica que el ingreso per cápita argentina está 15% por debajo de dicho nivel de referencia. No solo eso. La cantidad de puestos de trabajo está clavada en 6 millones. Y es tan escandaloso el desequilibrio en el mercado laboral que 8 millones están en el mercado informal”, analizó, y propuso: “La única forma de encontrarle solución a esto es con crecimiento económico. El crecimiento económico implica acumulación de capital físico y humano. También progreso tecnológico. La acumulación de capital se da cuando uno invierte. Nadie va a invertir dinero si no va a ganar plata”.

Patricia Bullrich comenzó su alocución como en sus spots de campaña: “La Argentina tiene todo, pero los argentinos no tenemos nada. Hace 20 años la mafia política sindical kirchnerista se lleva todo a su casa: están en los bolsos de (José) López, están en el yate de (Martín) Insaurralde. Un juicio laboral se lleva puesta una Pyme, un monotributista cobra una jubilación de porquería, el trabajo sólo se consigue en la informalidad”. En esa línea, sintetizó: “Nosotros queremos sacarle la pata de encima a la producción de verdad, como lo hicimos cuando fuimos gobierno. A las pymes, al campo y a la producción en todas las partes de nuestro país”.

Myriam Bregman afirmó que “la salida no es pisándole la cabeza al de al lado, a los trabajadores” y propuso la reducción de la jornada laboral a seis horas para crear nuevos puestos de trabajo. “Parece que la culpa es de los trabajadores que tiene derechos; tenemos que dar vuelta la historia, y desde la izquierda tenemos la bandera, como reducir la jornada laboral a seis horas diarias cinco días a la semana y las que sobran repartirlas entre quienes no tienen trabajo y así crear 1.200.000 puestos”, aseveró.

Desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente

Sergio Massa habló de la “casa común y casa propia” como “el desafío de los próximos cuatro años” y mencionó dos ejes orientados “al crédito hipotecario y la detección de los inmuebles ociosos del Estado nacional”. En ese sentido, expresó: “Ya estamos trabajando en un acuerdo con el sistema financiero” para “el acceso a un crédito hipotecario sobre la base de un sistema de actualización con coeficiente de variación salarial” con el que “la cuota aumenta si aumenta tu salario; estamos detectando todos los inmuebles ociosos que tiene a lo largo del país el estado nacional, ahí vamos a poner en marcha un programa de lotes con servicios para acceder al lote para poder construir tu casa”.

En tanto, agregó que desde 2014 plantea la reforma del Código Penal y “quien contamina un río, tala un bosque o destruye un humedal tiene -que cumplir- de 3 a 8 años de prisión”. Asimismo, se refirió a las energías renovables, y resaltó que “Argentina tiene la enorme oportunidad, por sus corrientes marinas, su energía solar, pero también por la energía eólica y por el gas, de ser uno de los grandes jugadores mundiales del hidrógeno”.

Myriam Bregman hizo hincapié en que “Massa dijo hace poco que no tendría que haber una ley nacional de alquileres” y consideró que eso es “muy peligroso” porque “deja sin una garantía mínima a aquellos que tienen que alquilar”. En el mismo sentido, planteó medidas “urgentes” a tomar, “impuestos progresivos inmediatos a la vivienda ociosa, créditos hipotecarios accesibles ya, y un plan nacional de vivienda para solucionar la emergencia nacional”. La candidata de izquierda aseguró que”el sistema capitalista está destruyendo el planeta. Sequías, incendios, ola de calor y contaminación. Aún así todos los candidatos proponen profundizar el camino del extractivismo y el saqueo de los bienes comunes naturales”. “En Jujuy lo dejaron claro, están dispuestos a todo con tal de que avancen las empresas y saqueen el litio, ese es el secreto económico que hay detrás del llamado a la unidad de Sergio Massa al gobernador Gerardo Morales y otros gobernadores”. Bregman apuntó que “necesitamos avanzar en un programa de transición energética, que respete a las comunidades, a las poblaciones, los derechos de los trabajadores y que se inicie por la estatización de toda la industria del sector”. Y concluyó: “Ley de humedales ya, por un mar sin petroleras, no a la minería contaminante, el agua se defiende”.

Javier Milei dijo que “son tres elementos los fundamentales para determinar el desarrollo humano: los ingresos, la longevidad y la educación. Dos de los tres están fuertemente vinculados a la libertad económica”. Agregó que desde su espacio trabajan en el área de niñez y familia en “una política de protección efectiva, eliminar los intermediarios, mejorar la trazabilidad, dar asistencia descentralizada, mejorar la informática y la transparencia”. También se refirió a la salud y dijo que apuntan a “un seguro de salud con cobertura universal en una acción coordinada con provincias y municipios, para lograr censar a todos los argentinos y que todos tengan acceso a la salud”. Por último se refirió a su “compromiso con la alfabetización”, “una evaluación y publicación de resultados para que haya competencia entre instituciones” y “libre elección de los contenidos para que cada uno pueda formar su carrera”.

En su derecho a réplica, Bregman le recordó a Milei su negacionismo al cambio climático y que él “defiende la libertad de las empresas a contaminar ríos”. En tanto Bullrich le dijo a Milei que “el desarrollo humano es empezar por respetar a las personas”.

Patricia Bullrich dijo “para que la Argentina tenga desarrollo humano tienen que dejar de robar” y se dirigió a Massa diciendo que “hay que sacarse el kirchnerismo de encima”. Añadió que “necesitamos que todo el dinero de la Argentina se concentre en la gente” y que el gobierno actual aumentó 100% el Estado de los burócratas”.

Juan Schiaretti dijo que “el desarrollo humano no es otra cosa que la movilidad social ascendente, derecho a la salud, la educación, a un trabajo digno y a la vivienda propia”. En la vivienda, Schiaretti propuso que es necesario que “haya créditos individuales, como en todo el mundo”. Para eso, consideró “tiene que haber estabilidad económica, los créditos tienen que ser dados y corregidos con la variación salarial y nunca la cuota puede ser superiores al 25% del ingreso de la familia”, en coincidencia con Massa. Además, apuntó a que “el Estado nacional y provincial deben hacer las viviendas populares para los sectores sin recursos y urbanizar los asentamientos”. Sobre el cuidado de la ecología, destacó que “hay que continuar cumpliendo los Acuerdos de París y la Agenda 2030 y parar y dar vuelta lo que hizo el kirchnerismo y el gobierno de Massa que bajaron el corte de los biocombustibles perjudicando a las provincias productoras de biocombustibles y aumentando la huella de carbono”. Por último, dijo que “hay que crear el mercado nacional de carbono”.