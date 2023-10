“FUTURO POSIBLE “

Por canal Metro Sabados 22 hs ,

Adelanto (se emite mañana sábado 7 de octubre ) conduce Dolores Pereyra Iraola.

Nos visitó Adrián Ventura periodista de la señal de cable TN, quien abordó temas como la corrupción y pobreza que se vive en nuestro país. “La corrupción se lleva el dinero de los hospitales y escuelas, el reclamo de la argentina siempre es la corrupción y después la gente vuelve a votar a un gobierno corrupto, hay una condena social que no se traduce en las urnas”, como abogado agregó que el político goza de una justicia que no le va a llegar por los próximos 20 años, por todos los procesos que se van diluyendo antes de ser juzgados .

Con Insaurralde comienza haber muchos planteos con las denuncias los jueces etc. y todo ello lleva años unos 25 años entonces ellos saben que tienen impunidad. Existe una indagatoria pero ahí queda porque pronto salen sobreseídos, fíjate que en el primer debate presidencial se pactó no hablar de corrupción Siguiendo con el tema pobreza, tiene muchas causas, desvíos de fondos, vacunas que no se dan y esto explica el fenómeno Milei , el viene a destruir todo lo que hay el voto arrasó con todo la ira de la gente, la Metáfora de la motosierra es la destrucción, La argentina llega a más de 40 puntos y más de 25 de pobreza estructural para bajarla necesitas 20 años del país creciendo al 3 % del PBI constante.